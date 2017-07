Desalojado el huerto urbano del ´Jardí d´Epicur´ de Palma

El Jardí d´Epicur ha sido precintado esta mañana tras una orden judicial que obligaba a desalojar hoy el huerto situado entre las calles Bisbe Maura y Joaquim Maria Bover.

Una treintena de personas aguardaba desde primera hora la llegada de la Policía Nacional, que a las 10,30 ha empezado a colocar el precinto mientras los usuarios del solar okupado salían pacíficamente y rodeaban el perímetro.

En todo momento ha estado presente el propietario del terreno, que no ha querido hacer declaraciones y a quien los okupantes han lanzado gritos como "Oliver Mateu, el jardí no es teu" o "Son destructores, no constructores".

El portavoz de los usuarios del solar reconvertido en huerto desde poco después del 15-M, Víctor García, ha explicado que hace cinco años okuparon "un espacio que era de una empresa en bancarrota, se lo embargó un banco y estaba abandonado".

"Lo hemos creado entre todos y, aunque lo destrocen hoy mismo, lo volveremos a construir con nuestras manos para la sociedad", añadió. Hace unos meses, la inmobiliaria Oliver Mateu adquirió el terreno situado en el Eixample.