Aparecen nuevas pintadas antituristas en el centro de Palma

Nuevos mensajes en contra de la masificación turística en el centro de la ciudad. Este verano han vuelto a aparecer pintadas y pegatinas en contra de la cantidad de turistas en zonas como la plaza de Quadrado.

Mensajes como 'Stop Airbnb', en contra de la plataforma digital de alquileres turísticos, 'Palma no se ven' o 'Turism kills the city' se encuentran por la zona del casco antiguo de la ciudad y muestran el descontento con el debatido tema del alquiler turístico en una de las zonas donde más concurre.

Además, donde se han hallado estos nuevos lemas, se encuentran también colgados de los balcones mensajes de la asamblea de la ciudad que quiere responder a la turistización: 'Ciutat per a qui l'habita no per a qui la visita', que ya advirtió de los efectos de este sector.

En abril del año pasado ya se encontraron grafitis con diversas frases: 'El turisme destrueix la ciutat', 'Tourist you are the terrorist' o 'Tourist go home; Refugees welcome (Turistas volved a casa, refugiados bienvenidos).

El lugar donde se encuentran las pintadas es estratégico ya que están en zonas que frecuentan los turistas y en viviendas que se alquilan turísticamente en verano.

Asociaciones de vecinos de la zona, como de La Seu, lo denunciaron el año pasado ante Cort y Emaya dio orden de limpiar, aunque solo las pintadas aparecidas en el mobiliario urbano.

Los vecinos, descontentos con la situación, se quejaron: "El barrio es patrimonio histórico y atractivo turístico y el peso de su conservación parece que recae exclusivamente en sus residentes".

No es la primera vez que aparecen pintadas en la calle contrarias al turismo. Desde 2011, se han alzado algunas voces preocupadas ante las consecuencias que puede tener la llegada millonaria de viajeros.