Cort se suma a los actos de la hepatitis C

El próximo 28 de julio se celebra el Día Mundial de los enfermos de hepatitis C. Cort se sumará a los actos programados a tal fin de acuerdo al compromiso que ayer quedó establecido entre Sanidad y la Associació Mallorquina d'Afectats per l'Hepatitis C. En Balears 7.000 personas padecen esta enfermedad, de las que 3.700 están curadas. Desde Cort se les dio ayer un mensaje de "esperanza". La asociación incluirá el programa de Cinema a la fresca entre sus asociados .