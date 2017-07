El Cinema a la Fresca cumple 30 años en el Parc de la Mar con 35 películas

El Cinema a la Fresca cumple tres décadas en el Parc de la Mar y lo hace ofreciendo 35 películas a partir del sábado y hasta el 10 de septiembre. El popular ciclo de cine gratis al aire libre tiene este verano una gran diversidad de proyecciones, ya que además de los habituales éxitos comerciales y dibujos animados, la novedad son las Nits Temàtiques. En esta propuesta habrá una noche de ópera en directo desde el Liceu de Barcelona y otra dedicada a los premios Goya con la proyección de El hombre de las mil caras y la participación de Carlos Santos, ganador al mejor actor revelación. También habrá una noche sobre las Perseidas y por último se proyectarán dos documentales hechos en Mallorca.

El cine al aire libre nació en 1986 bajo el título Cultura Fi de Segle, aunque al año siguiente se consolidó como el Cinema a la Fresca, que cada verano congrega a miles de espectadores. Por ejemplo, en 2016 asistieron unas 80.000 personas, según destacó ayer el regidor de Cultura, Llorenç Carrió, durante la presentación de la programación.

La directora general del área, Noemí Garcies, detalló que hay además siete películas familiares casi todos los sábados para poder ir con niños, una sobre la igualdad de género (Mustang) y varias en versión original subtitulada para que el público extranjero también se apunte a esta cita "indispensable del verano" palmesano.

· Sábado 15 de julio / 22 h

El libro de la selva (Cast. subt. inglés)



· Domingo 16 de julio / 22 h

Spectre (Castellano subt. inglés)



· Martes 18 de julio / 22 h

Mustang (VOS castellano)



· Miércoles 19 de julio / 22 h

Barcelona nit d'hivern (cat. / cast.)



· Viernes 21 de julio / 22 h

Liceu a la fresca. Retransmisión de la ópera Il Trovatore en directo.



· Sábado 22 de julio / 22 h

Angry Birds, la pel·lícula (Cat. / inglés)



· Martes 25 de julio / 22 h

The pirate (VOS castellano)



· Miércoles 26 de julio / 22 h

La visita (Cast. subt. inglés)



· Sábado 29 de julio / 22 h

Mascotes (Cat. subt. inglés)

· Domingo 30 de julio / 22 h

X-Men Apocalipsis (Cast. subt. inglés)



· Martes 1 de agosto / 21,30 h

Trumbo (VOS castellano)



· Miércoles 2 de agosto / 21,30 h

Sufragistas (Castellano)



· Viernes 4 de agosto / 21,30 h

Mi amigo el gigante (Castellano)



· Domingo 6 de agosto / 21,30 h

Escuadrón suicida (Cast. subt. inglés)



· Martes 8 de agosto / 21,30 h

Les Perseides. Cuento musical Mirades a l'Univers y tres filmes de cine mudo.



· Miércoles 9 de agosto / 21,30 h

An enemy of the people (VOS cast.)



· Jueves 10 de agosto / 21,30 h

El hombre de las mil caras y encuentro con Carlos Santos, ganador del Goya al actor revelación (Cast. subt. inglés)

· Sábado 12 de agosto / 21,30 h

Zootrópolis (Cat. subt. inglés)



· Domingo 13 de agosto / 21,30 h

El puente de los espías (Cast. sub. ingl.)



· Martes 15 de agosto / 21,30 h

La llave Dalí y Sa Fosca, en la noche de documentales isleños (Cat. / cast.)



· Miércoles 16 de agosto / 21,30 h

Ricki and the flash (VOS castellano)



· Sábado 19 de agosto / 21,30 h

Hotel Transilvania 2 (Cat. subt. inglés)



· Domingo 20 de agosto / 21,30 h

Ahora me ves 2 (Cast. subt. inglés)



· Martes 22 de agosto / 21,30 h

The big clock (VOS castellano)



· Miércoles 23 de agosto / 21,30 h

El olivo (Castellano subt. inglés)



· Sábado 26 de agosto / 21,30 h

Ice Age 5 (Cat. subt. inglés)



· Domingo 27 de agosto / 21,30 h

El renacido (Cast. subt. inglés)



· Martes 29 de agosto / 21,30 h

Turist, força major (Catalán)



· Miércoles 30 de agosto / 21,30 h

Días de vinilo (Castellano)



· Sábado 2 de septiembre / 21 h

Buscant la Dory (Cat. subt. inglés)



· Domingo 3 de septiembre / 21 h

Marte (Cast. subt. inglés)



· Martes 5 de septiembre / 21 h

Un día perfecto (Cast. / inglés)



· Miércoles 6 de septiembre / 21 h

La gran apuesta (Cast. subt. inglés)



· Sábado 9 de septiembre / 21 h

Ocho apellidos catalanes (Cast. / Cat)



· Domingo 10 de septiembre / 21 h

Star Trek más allá (Cast. subt. inglés)