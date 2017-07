El turista que bajó del avión en bañador

Si ayer hablamos de las cosas raras, llamativas o curiosas que pasan desapercibidas, hoy la imagen del día es una que seguro no deja a nadie indiferente: un turista vestido solo con el bañador de Borat subiendo a un taxi en el aeropuerto de Palma.



La fotografía circula en las redes y WhatsApp y es compartida a raíz de la ola de calor que azota Mallorca este viernes.



"Historias del taxi y del calor propio del verano de esta Mallorca moderna (visto en Twitter)", comparte un usuario la surrealista imagen que es de este mismo viernes y de un trayecto entre el aeropuerto y la Playa de Palma, según fuentes de una patronal del Taxi.



La estampa ha revolucionado a los internautas que no entienden "por qué permiten y no se multa" esta osadía de algunos visitantes.





