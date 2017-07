Problemas en los contratos dejan los nuevos parques abandonados

Problemas en la contratación están provocando que el Ayuntamiento de Palma no pueda mantener adecuadamente las nuevas zonas verdes que se han incorporado recientemente como consecuencia de la recepción de urbanizaciones por parte del departamento de Urbanismo.

Un informe de los servicios jurídicos municipales, que interpreta una norma europea en materia de contración, ha impedido que el manteniminento de estos nuevos parques se incorpore a los respectivos contratos mediante ampliaciones de los mismos, tal como se ha venido haciendo hasta ahora.

El pasado mes de febrero el departamento de Parques y Jardines aprobó la ampliación de los contratos de de mantenimiento de los espacios verdes públicos de las zonas de Llevant y de Ponent, y el de las alineaciones arbóreas. Con esta ampliación, se pretendía incluir el mantenimiento de tres nuevos parques situados en el Polígono de Servicios de Llevant, no contemplados en los contratos en vigor, además de los juegos infantiles situados en la zona denominada de Son Pedrals, en la fachada marítima.

También abarcaba la adecuación de distintos trabajos de jardinería, pavimentos, seguridad y actuaciones en elementos deportivos y circuitos biosaludables en distintas zonas, entre las que se incluyen el campo de fútbol de Son Fuster, el parque de ses Sorts, el Krekovik, el bosque de la urbanización de sa Ribera, además de en Ciudad Jardín, Son Gibert, Son Fuster Nou y Son Ferriol Nou. Asimismo, también se pretendía incluir una partida para el arreglo de las aceras y los bordillos estropeados por las raices de los árboles.

Económicamente la ampliación de los contratos de mantenimiento suponía unos 60.o00 euros anuales, cifra que, comparada con el montante total de las contratas de mantenimiento, que es de 9,8 millones al año, representa un porcentaje muy bajo.

Con sorpresa por parte de los técnicos del departamento de Infraestructuras de Cort, al que pertenece el de Parques y Jardines, un informe jurídico rechazó la posibilidad de esta ampliación, ya que una norma comunitaria, aprobada en 2009, considera que el régimen de modificación de los contratos después de su adjudicación vigente en España "no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia".



Situación previsible

De esta forma, se considera que la modificación propuesta no se corresponde con situaciones imprevisibles, ya que "la incorporación de nuevas unidaes de obras como consecuencia de la recepción de nuevas urbanizaciones es una situación que se da continuamente". Se admite que "no se puede saber cuáles serán, pero sí que este hecho se producirá", concluye.

Asimismo, la siembra de nuevos árboles, tal como se proponía en la amplación "no responde a una necesidad de servicio público", según la letrada. También considera que no lo es, ya que el informe técnico no lo justifica, "la creación de una nueva zona de juegos infantiles en la fachada marítima".

Igualmente, la partida para la adecuación de la jardineria, pavimentos de seguridad y elementos deportivos "parece que es una de las prestaciones comprendidas en los contratos, que prevén la obligatoriedad de adaptación a las nuevas normas de seguridad y la renovación de elementos vegetales".

Tras este informe, Infraestructuras intentó solvertar la situación mediante la formalización de distintos contratos menores, ya que muchas de las actuaciones por separado no superan la cantidad máxima legal prevista para esta figura, algo que tampoco pudo hacerse ya que se podría incurrir en una ilegalidad por fraccionamiento de contratos.

En estas condiciones, la solución que se ha aplicado con el fin de asegurar un mínimo mantenimiento de las zonas verdes consiste en echar mano de la partida presupuetaria que se dedica a la limpieza de solares. Estos trabajos se realizan por las brigadas municipales y consisten en la supresión de la maleza que crece en las nuevas zonas verdes. Desde Infraestructuras indican que no es la situación óptima, aunque se insiste en que no se podrá solucionar hasta que no se haya adjudicado de nuevo el servicio, lo que no será posible hasta finales de año o principios del próximo.