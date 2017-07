Las fiestas de Canamunt empiezan su verbena con un gran pasacalles

El barrio "en peligro en extinción" celebra este viernes su pasacalles, con Sant Rescat recorriendo sus calles al que han puesto a bailar en el Gran Guateque We are the world, we are the canamunter, con dj Tito Delux.

Las fiestas concluyen el 17 de julio, tras cenas a la fresca, exposiciones, talleres, bailes, y en todos ellos, ese aire canalla que caracteriza a un barrio duramente amenzado por las consecuencias del alquiler vacacional como la gentrificación.