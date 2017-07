El ayuntamiento de Palma prohíbe las fiestas 'holi' en espacios públicos

El Ayuntamiento de Palma ha remitido esta mañana un escrito a las asociaciones vecinales en el que se les comunica que no se va a permitir la realización en la vía pública de las denominadas fiestas Holi, que utilizan polvos de colores y que se han puesto últimamente muy de moda.

Asimismo, la misiva, firmada por la teniente de alcalde de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal y presidenta de Emaya, Neus Truyol, y por la concejala de Participación Ciudadana, Eva Frade, advierte asimismo de que no se va a autorizar ninguna fiesta con agua suvencionada.

La decisión de no autorizar las denominadas fiestas Holi ya se había comunicado a las entidades y asociaciones en distintas reuniones realizadas al respecto. Pese a ello, la concejalía de Participación Ciudadana sigue recibiendo peticiones para hacerlas, aunqu en algunos casos no se especifica que se trata de una actividad de estas características.

La nota señala que los distintos departamentos municipales están trabajando en la aprobación de un protocolo de actuaciones que permita realizar estas fiestas a lo largo del próximo verano, adoptando criterios y condiciones que minimicen los problemas de seguridad, sanidad y de limpieza que generan.



Fiestas con agua

En relación a las fiestas de agua, se recuerda que el año pasado ya se prohibieron por estar la ciudad en situación de prealerta por riesgo de sequía. Pese a que este año la situación ha mejorado y existe más disponibilidad de agua potable, "no podemos bajar la guardia". Se recuerda que, pese a las lluvias del pasado invierno, la zona Norte de la isla se encuentra en situación de prealerta, por lo que "hemos de mantener unas prácticas de ahorro y consumo responsable de este bien tan importante y escaso como es el agua".

Por ello, se mantiente la prohibición de realizar estas fiestas con agua subvencionada, aunque se podrán autorizar si los organizadores adquieren el líquido y recuerdan que un camión cuba de entre 10.000 y. 12.000 litros tiene un coste de 50 euros. Pese a ello, se recomienda no realizar estas actividades, ya que suponen un consumo no necesario del agua, al tiempo que se anima a "organizar juegos y actividades alternartivos que no supongan un despilfarro de este recurso tan preciado".