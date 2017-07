Noguera pide a Alemania que no envíe turistas "basura"

"La basura [brutícia] que están enviando no es agradable. Es una pequeña parte del turismo, pero pedimos a los países emisores un poco de corresponsabilidad". Lo dijo ayer el nuevo alcalde, Antoni Noguera, tras la violenta pelea que se produjo la tarde del lunes en la Platja de Palma entre turistas alemanes. "Yo no me imagino a palmesanos en las calles de Berlín haciendo esto" ni a "grupos de neonazis" de Ciutat repitiendo las escenas que se vivieron el pasado junio entre compatrionas del país germano en la zona turística, tal como destacó Noguera después de recordar la expresión: "No quieras para los otros lo que no quieres para ti".

Para que este tipo de altercados no continúen, el primer edil de Palma ha solicitado una reunión con la cónsul de Alemania, Sabine Karola Lammersal, a quien quiere expresar su "preocupación" y le pedirá que traslade a su país la "corresponsabilidad" que debe tener y la posibilidad de llevar a cabo "campañas de civismo".



"Germanofobia"



Aunque admitió que "esta gente es una minoría de los turistas que vienen, esa minoría provoca que los residentes de la zona se creen estereotipos y una germanofobia preocupante", según sus palabras. Tal como añadió, la mala imagen que ofrecen se extrapola al resto del turismo alemán, "muchísima gente que viene aquí a pasar unas vacaciones normales" y que son metidos en el mismo saco que los violentos y borrachos.

Este tipo de visitante viaja con paquetes turísticos muy baratos y, a la pregunta de qué se puede hacer ante esta oferta de playa y alcohol, el alcalde afirmó que "la dictadura de los touroperadores en la Platja de Palma está cambiando", ya que los hoteles están empezando a comercializar sus propias plazas a mayores precios y calidad. No obstante, "el modelo turístico no se cambia en un día, sino que es una tendencia".

Una de las quejas vecinales en relación a la violenta pelea con heridos del lunes es que la Policía tardó mucho tiempo en aparecer. Sobre este problema, Noguera compartió la "responsabilidad" de la Local con la Policía Nacional y le solicitó "colaboración", debido a que el Cuerpo municipal "está haciendo un esfuerzo muy importante, dentro de las limitaciones que tiene", subrayó.

"Creo que es un poco injusto que la Policía Local se lo tenga que 'comer' todo. Parece que todo lo que pasa en la Platja de Palma es responsabilidad de la Local y no es así", por lo que incidió en hacer un llamamiento a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que asuman su responsabilidad en una de las zonas turísticas más importantes de la isla. El recién estrenado edil dijo estas palabras tras visitar ayer el cuartel de Sant Ferran.