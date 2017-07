Sin acuedo para que la fiesta del Flexas acabe a las tres de la madrugada

La reunión mantenida ayer entre los responsables de la concejalía de Participación Ciudadana y el bar Flexas para que la fiesta que organiza este establecimiento desde hace trece años pueda finalizar a las tres de la madrugada en ses Voltes en lugar de a las dos finalizó ayer sin acuerdo. Una de las dos asociaciones vecinales afectada por los ruidos generados por la fiesta no acepta que se dé autorización hasta las tres de la madrugada, a no ser que se garantice que a esta hora no solo acabarán las actuaciones musicales, sino que tampoco queden personas en la zona.