El tripartito aprueba en solitario el Plan Especial de es Jonquet

Ángel Gener, vecino de es Jonquet, en su intervención en el pleno. j. c.

El tripartito se quedó en solitario ayer a la hora de la aprobación inicial del Plan Especial de Protección (PEP) de es Jonquet, puesto que los grupos municipales del PP y Ciudadanos optaron por la abstención. Por su parte, los vecinos de la barriada, en su intervención ante el pleno, fueron muy críticos con la propuesta presentada por el equipo de gobierno y reconocieron "las cosas buenas que tiene", aunque "no respeta como toca la Ley de Patrimonio".

Ángel Gener, que intervino en nombre de la asociación vecinal, afirmó que "ese PEP no protege ni mejora nuestro barrio". Para apoyar esta afirmación expuso una serie de razones, entre las que señaló que "se pierde la calificación de equipamiento sociocultural de los dos molinos situados junto al edificio Rentadors. Asimismo, criticó que en lugar de abrir la plaza del Vapor a la bahía "se cierra con una nueva construcción para uso privado" que, en contra de la Ley de Patrimonio, "tapará buena parte de la perspectiva del molino dede la plaza".

Asimismo, el tramo que va desde la plaza del molino de agua hasta las escaleras desaparecerá con nuevas edificaciones, perdiéndose de esta forma "una perspectiva de la Seu". Afirmó también que "la vista del baluarte de Sant Pere, la muralla, Santa Creu, Santa Eulàlia y del centro histórico que hay desde la plaza del molino de agua desaparecerá totalmente o en parte con las nuevas construcciones privadas".

Igualmente, consideró que "no hay una reducción significativa de los metros cuadrados construidos con las nuevas edificaciones". Para ello, propuso que la edificabilidad se debería reducir entre un 40% o un 50%.



No hay dinero para expropiar

Los vecinos rechazaron asimismo las explicaciones que les han dado desde el equipo de gobierno y que ayer reiteró el hasta ahora teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Antoni Noguera, en el sentido de que "no hay dinero para expropiar los molinos y que no puede haber una reducción significativa de la edificabilidad porque el Ayuntamiento debería hacer frente a indemnizaciones millonarias y que si este PEP no se aprueba puede venir otro peor".