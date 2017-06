El equipo de gobierno sobre Gijón: "Es indignante que continúe en el Ayuntamiento"

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha manifestado al término de la junta de gobierno celebrada este miércoles que "es indignante que el concejal Álvaro Gijón continúe en el Ayuntamiento", después de haberse dado de baja en su partido por las casos de corrupción en los que es investigado.

Truyol recordó que el gobierno municipal de Cort "hace un año y medio que pedimos que Gijón deje el acta de concejal" por lo que, tras su baja en el PP para no perjudicar a su partido "siga sentado en las instituciones".

Después de que el concejal haya presentado el escrito en el que informe a la secretaria del pleno de su baja en el partido y de su deseo de pasar a ser concejal no adscrito, Truyol manifestó que "si quiere mantener el acta de concejal que venga mañana al pleno y dé la cara,y no se esconda como el otro día no acudiendo al Parlament".

Es la primera vez que en Cort existe un concejal no adscrito. Solo en el último mandato de Ramon Aguiló existió el denominado grupo mixto integrado por el concejal tránsfuga de UM, Esteban Siquier, y el edil del CDS, Antoni Roig.

Para Truyol la portavoz municipal del grupo del PP, Marga Durán, también es responsable de esta situación puesto que no ha pedido a Gijón que abandone el Ayuntamiento.