Casi la mitad de los niños que solicitan plaza en una ´escoleta´ se quedan fuera

Casi la mitad de los niños que han solicitado plaza el próximo curso en una de las 12 escoletes públicas que hay en Palma se han quedado sin ella. Las peticiones presentadas suman 925 menores y las que han obtenido plaza son 512, por lo que 413 se encuentran en lista de espera, según los datos de las admisiones provisionales. El viernes finalizó el periodo de presentación de alegaciones por parte de los padres, por lo que el Patronat Municipal d'Escoles d'Infants tiene que estudiarlas y puede que las cifras varíen, pero será ligeramente, según dijeron desde el Ayuntamiento.

En total, los centros públicos de cero a tres años acogerán a 1.044 niños el curso 2017-2018, de los que cerca de la mitad son nuevos, los recién admitidos. De estos 512 pequeños que irán por primera vez a una escoleta municipal, hay 85 que han nacido este mismo año, otros 206 que vinieron al mundo en 2016 y, por último, 221 que tienen entre dos y tres años, ya que nacieron en 2015, por lo que el próximo curso finalizarán la escoleta.



Plazas vacantes

Para el aula de los recién nacidos, han quedado plazas vacantes en las escoletes situadas en los barrios de Son Ferriol (cuatro), s'Arenal (tres), El Molinar y Son Espanyolet, una en cada centro. Como no tienen ninguna solicitud en lista de espera, estas plazas se ofrecen a los 13 que no han sido admitidos en otros centros y se hace según la puntuación obtenida. En el aula de uno a dos años no ha habido ninguna escoleta con vacantes y 256 niños se han quedado sin una plaza pública, según la información facilitada por el Patronat Municipal. En cuanto a los de dos a tres años, quedan nueve plazas vacantes en Son Roca y otras 16 en s'Arenal. Las listas definitivas se publicarán el 12 de junio.