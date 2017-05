Es Carnatge tendrá una barrera vegetal que tapará el espacio reservado a AENA

Es Carnatge tendrá una barrera vegetal junto a la valla que separa el espacio libre público municipal de la zona perteneciente a AENA, que también está protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI). La finalidad es restaurar la vegetación del único lugar del litoral de la ciudad que no ha sido urbanizado. La empresa pública que gestiona los aeropuertos se ha mostrado predispuesta a llevar a cabo la actuación y técnicos del Ayuntamiento y de la conselleria de Medio Ambiente del Govern están analizando el terreno para delimitar la zona de intervención y reforestarla, ya que hay sitios con escombros y en los que habrá que trabajar manualmente.



La regidora y el coordinador de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, Neus Truyol y Josep Maria Rigo, explicaron ayer esta y otras mejoras de es Carnatge en el Club DIARIO de MALLORCA con motivo de la conferencia sobre el plan para recuperar el importante espacio protegido. Fue impartida por el profesor de la UIB Antoni Martínez Taberner, autor del plan junto con Lluís Martorell y Carles Cardona. Los políticos de Cort también avanzaron que los 13.000 metros cuadrados de terreno que Endesa cedió al consistorio como compensación por la edificabilidad de su sede, ubicada al lado, serán reforestados.



El especialista en restauración del paisaje y ecología marina fue desgranando los valores del gran espacio libre situado entre el Coll d'en Rabassa y Can Pastilla, que "sería un caramelo para cualquier ayuntamiento, por lo que es un lujo no aprovecharlo", según dijo Martínez Taberner. Destacó que se ha recuperado hasta el 75% de la vegetación que tenía, pero hay que restaurarla por completo con pantallas de árboles como las que empezará a crear Cort –"cuesta poco y da la sensación de que uno entra en otro lugar"– y con otras cuatro líneas de especies que van cambiando a medida que se van alejando de la costa y "sirven para estructurar el sistema".



"Hay gente que ha rodeado con piedras los sitios donde crecen los lirios. Si hacen esto, es que aún hay esperanza en el ser humano", se felicitó. El experto puso este y otros ejemplos para indicar que es suficiente hacer "intervenciones mínimas" con el fin de "mostrar qué elementos son importantes. Aunque solo haya una cuerdecita de separación, el 90% de la gente la respetará", confió.





Delimitar caminos



Entre las propuestas del plan para mejorar los alrededor de 500.000 metros cuadrados de es Carnatge, están la delimitación de caminos y la eliminación de los atajos –a los que llama caminos de deseo– y de las rutas que están duplicadas. También es necesario reformar y dar un uso a la antigua caserna militar, porque desaparecerá la marginación ahora existente, así como rehabilitar las canteras y las casas de es Carnatge. "Se pueden restaurar las ruinas y explicar con un panel qué función tenía esta zona antiguamente", planteó.



Otra idea es colocar bancos en el punto próximo a Cala Gamba donde numerosos residentes y visitantes acuden a ver la puesta de sol, porque actualmente se está dañando el entorno. Ocurre lo mismo con las bicis que dejan aparcadas junto a matorrales u otros elementos naturales. Según incidió el experto, "en estos casos hay que intervenir en el paisaje, pero con sutileza". La proyección del plan en una pantalla mostraba ejemplos como aparcamientos para bicicletas hechos de marés y bancos que eran simples bloques del mismo material.



También proponía crear una zona de juegos infantiles con troncos de árboles traídos por el mar, balas de posidonia y hasta una piscina de bolas vegetales.

Conferencia

Plan para recuperar es Carnatge

Conferencia impartida por el profesor de la Universitat y autor del plan, Antoni Martínez Taberner. A las 19 horas. Club Diario de Mallorca. Calle Puerto Rico 15.