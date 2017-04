El Consell cree que Cort no justifica la limitación de bares en calles peatonales

La comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca considera que la limitación del número de bares y restaurantes que pretende aprobar el Ayuntamiento de Palma en las calles peatonales y las Avenidas no está suficientemente justificada.



El informe de los técnicos de la institución insular considera, no obstante, que esta limitación es apropiada para los denominados ejes cívicos existentes y futuros con el fin de preservar el equilibrio entre las actividades de ocio permitidas en estas calles y el derecho al descanso.



Modelo de Ciudad promueve una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma que pretende limitar el número de bares y restaurantes a tres en un radio de cincuenta metros en todos los ejes cívicos, la zona de las Avenidas afectadas por estas vías transversales y en las calles peatonales. El informe del Consell, si bien es preceptivo, no es vinculante, por lo que la tramitación podría continuar tal como está prevista actualmente.