Rechazan enchufismo en la contratación de un directivo de Podemos

Eva Frade con una maqueta del Tramabús de Podemos. j. C.

La concejala de Participación Ciudadana, Eva Frade, reconoció ayer en el pleno que se equivocó al plasmar en el informe de nombramiento del nuevo director general de Participación Ciudadana, Joaquín De Maria, que uno de los motivos de su designación fue su conocimiento del programa de Podemos y su capacidad para ejecutarlo.



La concejala, no obstante, rechazó que hubiera practicado en su designación enchufismo porque, "se trata de un error material". Además, "el hecho de que el director general comparta el programa de Podemos, no devalúa su capacidad" e insistió en que su nombramiento se ha debido a "currículo y experiencia".



Al respecto, explicó que cuando la anterior directora general dimitió por motivos personales se inició un proceso abierto que duró cuatro meses para designar al sustituto. Se presentaron 270 personas de las cuales 51 cumplían los requisitos exigidos en la convocatoria. Tras una entrevista de una hora con los aspirantes se seleccionaron nueve y, entre estos últimos, se escogió a Joaquín De Maria. Indicó que en su designación se tuvo en cuenta, entre otros parámetros, su capacidad de gestión, su experiencia como voluntario en distintas ONG, sus conocimientos académicos y su capacidad de trabajo. Lógicamente también se valoró su conocimiento del programa del partido.



Dirigiéndose a la concejala de Ciudadanos Patricia Conrado, quien le había solicitado la comparecencia en el pleno, manifestó: "Usted sabe tan bien como nosotros que los cargos de confianza son simpatizantes de los partidos, aunque insistió en que el nuevo director general, además, "tiene un currículo de siete páginas"-



Las explicaciones dadas por la concejala Frade no convencieron ni a Conrado ni al concejal del PP, Guillermo Sánchez, quienes pidieron la destitución del nuevo director general y la dimisión de la concejala de Podemos por su actuación.