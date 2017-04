Cort recurre la sentencia que permite viviendas en primera línea

El Ayuntamiento de Palma, junto con el Consell de Mallorca, ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma que permite la construcción de dos bloques de viviendas en los dos solares colindantes al edificio de Gesa.



Paralelamente, tal como explicó ayer el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Antoni Noguera, se va a aplazar la rehabilitación integral del edificio de Gesa hasta que no se haya aclarado su situación judicial. Mientras tanto, el Ayuntamiento va a realizar en el inmueble "estrictamente" los trabajos que garanticen su mantenimiento y la seguridad del edificio.



El teniente de alcalde rechazó de esta forma la propuesta del grupo municipal Ciudadanos en la que se solicitaba que el Ayuntamiento dejara de invertir en el mantenimiento de este edificio y que se instara al Consell de Mallorca, institución que lo declaró como Bien Catalogado, a que obligara a su propietario -Endesa según este grupo- a que asumiera su mantenimiento y conservación.



Noguera insistió en que todos los informes técnicos recabados al respecto, e incluso la propia Endesa, reconocen que la propiedad del inmueble es municipal, aunque aún no se ha podido inscribir en el Registro de la Propiedad.



Al respecto, recordó que esta circunstancia se pone de manifiesto en un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Palma y Endesa que hace referencia a los aprovechamientos urbanísticos del solar de la antigua central eléctrica de Sant Joan de Déu.



En relación al recurso ante el Supremo, Noguera explicó que se interpone de acuerdo al criterio de los servicios jurídicos municipales y del Consell de Mallorca, institución que aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General ahora anulada por el Tribunal Superior. Insistió en que, paralelamente, van a retomar las negociaciones con Endesa y descartó que exista el peligro de que se puedan edificar viviendas en los dos solares de primera línea ahora desclasificados como zona verde porque, de no llegar a un acuerdo amistoso con Endesa en breve, el Ayuntamiento iniciará una nueva modificación del Plan General para garantizar el mantenimiento de la zona verde y los equipamientos previstos. No se descarta, si es necesario, proceder a la suspensión temporal de la concesión de licencias en esta zona.



Aseguró que "la línea roja" en la negociación con Endesa se fija en el mantenimiento de los solares de primera línea como equipamientos y zona verde, rechazando de esta forma que en la compensación con la compañía eléctrica se incluya la posibilidad de reconvertir los dos edificios de equipamientos previstos, con una edificabilidad de 14.000 metros cuadrados, en residenciales.



Entre los criterios por los que se recurre la sentencia se incluye el hecho de que el estudio económico financiero que acompaña la modificación anulada, considerado insuficiente por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, es un documento a tener en cuenta en fase de ejecución y no en la de ordenación. También ponen en duda que la cuantificación de las compensaciones deba ser equivalente a las de los edificios situados en primera línea de es Portitxol, puesto que los terrenos de Endesa dan a una autopista.