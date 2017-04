Otro contrato en el punto de mira

La comparecencia del Teniente de alcalde Antoni Noguera para explicar la adjudicación de un contrato a dedo al exdirector de campaña de Més deparó ayer una sorpresa adicional. Según denunció la concejala de Ciudadanos Patricia Conrado, el Ayuntamiento encargó el proyecto de viabilidad del edificio de Gesa a City Transformation Agency, una empresa propiedad de Antoni Vives, exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona presuntamente implicado en la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya y en la denominada trama del 3%.



Conrado explicó que esta empresa, tal como adelantó este periódico, se presentó presuntamente para "aparentar concurrencia" en un concurso de la conselleria de Cultura, que ahora es investigado por el caso de los contratos de Més. Este contrato se adudicó por la concejalía de Modelo de Ciudad y Urbanismo que dirige Antoni Noguera por un importe de 19.600 euros. La concejala del grupo naranja, insistió en que "un gobernante no solo tiene que ser honrado, también debe parecerlo y usted, señor Noguera, no sé si ha sido honrado o no, pero desde luego parecerlo, cuanto menos, tenemos nuestras dudas".



Por su parte, Noguera explicó que el estudio de viabilidad del edificio de Gesa se encargó por mandato del Pleno y que la empresa contratada es la misma que ha realizado estudios sobre el distrito digital de la ciudad de Barcelona, una iniciativa que se pretende trasladar al barrio del Nou Llevant con el edificio de Gesa como epicentro de la actividad.