El viejo parque de bomberos acogerá un centro de formación profesional

La Asociación de Industriales de Mallorca (Asima) pondrá en marcha un centro de formación profesional para desempleados, jóvenes y trabajadores de sus 1.400 empresas asociadas en el antiguo parque de bomberos del Polígono Son Castelló de Palma.

El presidente de la asociación, Francisco Martorell, anunció en el transcurso de la asamblea general de la entidad, celebrada el pasado martes por la tarde, que la organización quiere convertirse "en un lobby que traspase las fronteras de los polígonos empresariales de Son Castelló y Can Valero, no sólo para que continúen siendo el motor de la economía balear, sino influyendo en los temas prioritarios de esta Comunidad".



Martorell explicó que la puesta en marcha del centro de formación buscará ofrecer tanto a los desempleados, como a los jóvenes y a los trabajadores de las empresas asociadas "la máxima formación porque será un gran aval para ser mejores". "La educación, la formación y la generación del talento son claves del futuro", agregó.



El presidente de Asima aseguró que la economía mallorquina está creciendo, "se está afianzando la confianza empresarial y se está creando empleo". A su juicio, "la batalla al paro no se gana echándose a dormir o por decreto. Sólo tiene una solución, creando más empresas, siendo mejores, más competitivas, modernas y referentes", reivindicó.



Relanzar la imagen de los empresarios es otro objetivo de Asima que quiere "trasladar a la sociedad" sus valores y respuestas ante las dificultades.



Asima prevé además intensificar su lucha contra los vertidos ilegales, poner en marcha proyectos de energía fotovoltaica en las cubiertas de las empresas, y obtener certificados de calidad para distinguirse de otros polígonos, así como seguir impulsando planes de mejora de modernización de las infraestructuras, la limpieza y la seguridad.



Durante la asamblea, recibió una distinción especial la sociedad Hijos de Ramón Oliver que este ejercicio cumple 100 años y ha sido galardonada por el espíritu autodidacta, emprendedor e innovador de sus fundadores.