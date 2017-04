Patrimonio determinará qué se debe demoler del Bar Lolita del fortín de Sant Carles

La dirección general de Patrimonio del ministerio de Cultura determinará qué elementos del denominado Bar Lolita del fortín de Sant Carles deberán finalmente demolerse por no disponer de licencia municipal y cuáles podrán mantenerse.



La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, a finales del pasado mes de febrero, había dado dos meses de plazo a la Autoridad Portuaria de Balears, por su condición de propietaria de los terrenos, y a Dream And Cosmetic S.L. como entidad concesionaria del bar, para que solicitara la correspondiente licencia urbanística con el fin de proceder a la demolición de las obras realizadas sin licencia municipal.



No obstante este plazo puede dilatarse en el tiempo a la espera de la resolución de la dirección general de Patrimonio, entidad que decidirá qué elementos pueden mantenerse y cuáles deberán demolerse.



Las obras realizadas sin licencia municipal y que fueron paralizadas en agosto de 2015 por el Ayuntamiento de Palma consistieron en el alicatado para la instalación de una cocina y baños en el interior del recinto, así como el embaldosado del acceso con cantos rodados. En el exterior, sobre las terrazas existentes, se instaló, también sin el correspondiente permiso municipal, una estructura de hierro sujeta en el suelo y se colocaron paneles con el fin de elevar la altura aproximadamente 1,50 metros. Además de esta terraza se procedió a la construcción de una piscina "y de un porche en la puerta principal con paneles de pladur a modo de recepción".



Pese a que, según la Autoridad Portuaria se trata de unas instalaciones provisionales y desmontables, desde Urbanismo se afirma que ello no es motivo para no solicitar la licencia municipal.