Iniciativa vecinal popular contra el alquiler turístico

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma tiene la intención de presentar en el pleno del Ayuntamiento una iniciativa legislativa popular en la que se solicite la prohibición en toda la ciudad del alquiler turístico en los edificios de viviendas plurifamiliares.



El presidente de la federación vecinal, Joan Forteza, explicó que inicialmente tenían previsto presentar una iniciativa popular en el Parlament en el mismo sentido. No obstante, el proyecto de Ley Turística que regulará el arrendamiento vacacional en pisos ya se está tramitando en la cámara autonómica después de su aprobación por parte del Govern.



De esta forma, según Forteza, probablemente no podrán presentar la iniciativa legislativa popular, puesto que, previamente, se debe modificar la ley con el fin de rebajar el porcentaje de firmas que se necesitan para ello del 10% actual al 1%.



Forteza explicó que en estos momentos la cámara autonómica está tramitando también esta modificación legislativa, que podría estar aprobada definitivamente en junio o julio del presente año. Esta norma rebaja a 2.500 firmas más un 1% del censo electoral el número de solicitudes necesarias para plantear una iniciativa legislativa popular, que, trasladada al Ayuntamiento de Palma, se convierte en una iniciativa popular por la que las entidades vecinales pueden "obligar" a introducir un determinado punto en el orden del día de un pleno municipal.



En estos momentos lo anterior implica tener que presentar las firmas equivalentes a un 10% de la población del municipio, lo que, en la práctica hace inviable la presentación de cualquier iniciativa de estas características.



No obstante, una vez aprobada la modificación legislativa que se está tramitando en el Parlament, solo serán necesarias aproximadamente 4.200 firmas (2.500 más el 1% del censo electoral) para la inclusión del punto que soliciten los vecinos en el orden del día de un pleno.



La Federación vecinal ya ha recogido 4.000 firmas contra el alquiler vacacional en Palma, por lo que Forteza cree que no tendrán problemas para cubrir el cupo de 4.200 que se requerirán. De hecho prevé superar las 5.000 adhesiones a la campaña de recogida de firmas iniciada hace varias semanas por su entidad.



Una vez que la Ley Turística esté aprobada, el Ayuntamiento debe establecer en qué zonas de la ciudad se puede permitir el alquiler vacacional de pisos y en cuáles no. La Federació solicitará que se prohíba esta actividad en toda la ciudad.