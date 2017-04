Una exposición repasa la huella del arquitecto Gaspar Bennazar

La obra del arquitecto Gaspar Bennazar en Palma protagonizará desde hoy hasta el 10 de diciembre una exposición en la sede de ARCA organizada conjuntamente con la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. Bennazar Palma ha sido diseñada y montada por los alumnos de la Escuela de Arte y Diseño, bajo la coordinación de los profesores Florentino Flórez y Blanca Castaldo.



La exposición Bennazar Palma es un recorrido cronológico (1900-1933) por las obras más importantes en la ciudad de Palma del arquitecto Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 - Barcelona, 1933). La información se encuentra en catalán, castellano e inglés.



La exposición se divide en siete paneles diferentes, con textos e imágenes que repasan obras como la Caja de Ahorros de Baleares, S'Escorxador, el Edificio Triquet y Vil·la Schembri, Pont des Tren y d'en Moranta, Can Tous, Can Caubet, la Protectora y Coliseu Balear o el Cine Born. Los textos e ilustraciones de la exposición son de la ex alumna Liliana Boffi y las fotografías han sido realizadas por el ex alumno Alejandro Maestro. También se recuerdan edificios ya derribados como el Teatro Lírico (1910-1968), la Escuela Graduada (1912-1972), el Pont des Tren (1910-2005) o Can Bibiloni (1928-2015).



La exposición también incluye paneles con la biografía del arquitecto y se complementa con dos planos del centro histórico -con 22 edificios dibujados a vista de pájaro- y del ensanche de Palma -17 edificios-.



Por último, se podrán ver dos maquetas de edificios de Gaspar Bennazar, realizadas por los alumnos de la Escuela de Arte: Olis Balle o Almacén de Can Segura, derribado en 1998, y el Coliseo Balear.