Sant Nicolau se viste de flores

Concurso de escaparates, dj y posados fotográficos en el 'Spring Shopping', celebrado por primera vez por los comerciantes de las calles Jovellanos, Paraires, Brondo, Can Verí, Orfila y la plaza de federico Chopin

No solo unos grandes almacenes se visten de primavera. Cuarenta comercios de la zona de Sant Nicolau vistieron calles y escaparates con motivos florales con la idea de "incentivar las compras en establecimientos de pequeño comercio", indicó ayer Alessia Comis, encargada de Pidelaluna, organizadora de esta iniciativa.

Fueron dos comercios, Take Off y Chill out, los que pensaron en hacer algo de aire festivo para animar las compras en la zona. Era febrero, y estaba un poco alicaído", cuenta Comis. Convencieron a los 38 locales restantes, y el resultado no pudo tener mayor repercursión, al menos para la retina.

"No hemos notado que sea un día de mayor venta. Es como un sábado cualquiera, eso sí, más vistosas las calles", indicaron desde uno de los establecimientos adheridos a esta idea.

Aparte de talleres de maquillaje para los más pequeños, y de actuaciones de música, la jornada que inauguró el hada de la primavera, tuvo su punto de nerviosismo. Se hizo un concurso de escaparatismo. Lo ganó Scotch & Soda, en la plaza Chopin, y hubo una mención especial a la juguetería La Industrial. "Se han volcado", indicó Toni Sampol, uno de los integrantes del jurado.

Hubo quien se retrató bajo el arco de flores situado en Jovellanos, o en el photo call de Sant Nicolau. Se establecieron distintas rutas, la de los tulipanes, señalizada en color rosa; la de las margaritas, en tono azul, y la de las atromelias, en verde. No faltó un desfile de moda. Estático.