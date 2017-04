Moilanen reclama actuar con urgencia en Camp Redó

Anna Moilanen, la defensora de la ciudadanía, exigió ayer a los diferentes grupos municipales un plan de actuación y contundencia para solucionar los problemas del barrio de Camp Redó, conocido también como Corea.



Ante la comisión sobre derechos de la ciudadanía, previa al pleno municipal, Moilanen comenzó hablando de los problemas ocasionados por los árboles y la falta de limpieza en los pasajes, para pasar a plantear la necesidad de un "proyecto integral" para atajar el problema de fondo con más de 400 familias, que reciben la información sobre qué se va a hacer en su barrio y con los bloques de viviendas "con cuentagotas".



"Las personas mayores están falleciendo con tristeza porque ven que ellos no han podido hacer nada, pero tampoco lo hace la Administración", manifestó la defensora. Moilanen exigió un proyecto que se mantenga en el tiempo y que implique a todas las áreas municipales. "Es urgente, quisiera que se trasladara a las áreas correspondientes, con contundencia", añadió.



Sobre Camp Redó, Pep Lluís Bauzá, de Ciutadans, recordó que se había aprobado un acuerdo por unanimidad de todos los partidos. "Creo que es un tema vivo todavía, aunque sobre el terreno no se vea".



Al respecto, Marga Durán, portavoz del grupo municipal del PP, reclamó ir más allá de las decisiones que se puedan tomar en los despachos y por técnicos. Avanzó que su formación propondrá que se convoque un concurso de ideas, "potente", en el que participen colegios profesionales como el de los arquitectos. "La solución de Camp Redó pasa por la colaboración público-privada", afirmó Durán. "Sabemos que en una legislatura Camp Redó no se arregla", añadió sobre la petición de Moilanen de contar con un proyecto que perdure en el tiempo.





Ruidos



La defensora de la ciudadanía también reclamó saber en qué punto se encontraba la comisión de salud y ruidos, en la que debían participar diferentes áreas municipales.



Moilanen quiere saber, según expuso ayer, los cambios que conllevará la nueva normativa sobre ruidos y actividades en la calle que prepara el Ayuntamiento. "Una vez más, la Administración está tardando demasiado", dijo.