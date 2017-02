Pastor: "Palouzié reunía todos los requisitos al ser nombrado jefe de la Policía Local"

J. C.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor, ha afirmado que el jefe de la Policía Local, Josep Palouzié, "reunía todos los requisitos exigibles por la Ley cuando fue nombrado".

La concejala ha recordado que en la relación de puestos de trabajo aprobada por Cort y publicada en el BOIB no se requieren conocimientos de catalán para ocupar el puesto de jefe de la Policía Local. Según Pastor, pese a que la ley aprobada por el Parlament en marzo de 2016 ya lo exigía, aún no era de aplicación puesto que no se recogía en la relación de puestos de trabajo aprobada.

Pastor ha afirmado asimismo que no es verdad que el secretario del Ayuntamiento no quisiera firmar el nombramiento de Palouzié, puesto que este funcionario municipal plasmó su firma junto con la del alcalde en el acto de nombramiento del nuevo jefe.

Además, ha insistido en que Palouzié está en posesión de la titulación requerida para ocupar el puesto de jefe de la Policía Local, tal como se pone de manifiesto en la consulta realizada antes de su nombramiento ante la Dirección General de Interior. Asimismo, se esperó a contar con el decreto de equivalencias aprobado por la Conselleria de Interior del Govern.

Pastor ha recordado también que ella, como concejala responsable de Seguridad Ciudadana, hizo la propuesta de nombramiento tras el informe emitido al respecto por el jefe de servicio y que lo elevó a la junta de Gobierno municipal, de la que no forma parte, órgano que aprobó la designaciónó.

Por ello ha afirmado: "Yo no contrato a nadie, lo hace la junta de gobierno" y ha acusado al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) que promueve la querella por vía penal de actuar de "mala fe" por no haber intentado antes la vía de la jurisdicción administrativa.