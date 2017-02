Vera niega haber filtrado la denuncia del fiscal, "accesible" a toda la Policía

El abogado defensor de Antonio Vera, el exintendente de la Policía Local, solicitó ayer la absolución de su defendido, acusado de filtrar una denuncia en la que se desacreditaba al fiscal Miguel Ángel Subirán. Felio Bauzá solicitó al juez la absolución al no ver delito ni prueba aportada por el fiscal que le incrimine puesto que, según su defensa, "todos los policías, entre 800 y 900, tenían acceso al archivo que contenía la denuncia de Subirán", en la que el fiscal esgrimió haber sido objeto de burlas por un agente en los pasillos de los juzgados en 2008. El caso quedó visto para sentencia.

Por su parte, el fiscal Eduardo Navarro declaró en sus conclusiones que Vera Martínez "miente reiteradamente" puesto que fue él quien tuvo acceso al archivo informático que tenía la Policía donde constaba la denuncia de Miguel Ángel Subirán, instructor del caso de la corrupción policial.

Vera, por su parte puntualizó en el trámite de última palabra, celebrada ayer en los Juzgados de Vía Alemania, que "nadie comprobó si ese archivo estaba en otro directorio de la Policía Local".

El que fuera máximo responsable de la Policía Local en Palma se sentó en el banquillo, en esta ocasión acusado de un presunto delito de filtración de documentos. Se sospecha que fue él quien utilizando las claves de los archivos informáticos de la Policía extrajo una denuncia que se remonta a 2008 en la que el fiscal Subirán, que instruye, entre otras causas, el supuesto amaño de las oposiciones a policía por las que Vera está encausado, filtró la denuncia y la hizo pública.

Vera, que fue a declarar vestido de uniforme, aseguró que tuvo conocimiento de la denuncia el fiscal "al ver varias carpetas con una etiqueta que ponía 'marrón', y ahí estaba la queja del señor Subirán. No le di más importancia".

"Guardo las informaciones para iniciar acciones judiciales en mi defensa, no para ir en contra como dice Subirán, un señor que pretende dejarme sin trabajo".

Vera aseguró que "cada policía tiene su clave del Eurocop", programa informático de la Policía Local, y contó que el contenido encontrado "lo guardé en un pendrive puesto que soy el primer interesado en que no se filtren documentos que pueden servir para mi defensa".

El fiscal Navarro se mostró "pasmado" y "alarmado" , y así lo indicó en las conclusiones de la vista, de que "el señor Vera diga que está almacenando datos para organizar su defensa, cuando en realidad los almacena para establecer una venganza". Consideró que Vera ha cometido un delito. "¿Qué imagen se está dando a la sociedad que un policía acceda a archivos confidenciales y los almacene en su defensa?".

El abogado defensor recordó que "Vera accedió al archivo porque podía hacerlo y no necesitaba autorización". "No es responsable que en la Policía no haya cortafuegos, y pueda haber accedido cualquiera", añadió Felio Bauzá.