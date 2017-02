El Club el Molinar entrega su renuncia a ampliar el puerto

El Club del Molinar ha entregado ayer su escrito de renuncia a la ampliación del puerto, aunque su secretario general Bernat Busquets no ha ocultado su voluntad de "durar cien años más". Por ello "vamos a hablar con técnicos de la Autoridad Portuaria -donde han depositado su renuncia en la mañana de ayer-, para renovar la concesión cien años más".

Buquets ha reconocido que su cambio de actitud obedece a acatar "el compromiso de Cort, el Govern y el Consell", entidades que están en contra de la ampliación del puerto del Molinar.

En cuanto a la presión social que ha sido férrea y mayoritaria en su No a un proyecto que creaba un puerto a una escala invasiva en el puerto, multiplicando por cuatro su superficie, ampliando el número de amarres y su beslora y eliminando las instalaciones centenarias, el secretario del Club del Molinar, expresó: "No queremos conflictos. No vamos a mover ninguna piedra, que se quede como está".

Desde la Autoridad Portuaria indicn que la reunión que tenían prevista para el próximo lunes con el club queda suspendida.

La plataforma y entidades sociales se felicitan de que el resultado de su presión haya acabado con la renuncia de un proyecto desmesurado. Con todo, hay quien se muestra cauto frente a un no que va acompañado del anuncio de querer optar el próximo año a una nueva concesión.