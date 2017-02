Gijón se ofrece al juez para que revise su vivienda y reitera que es inocente

El diputado y concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha vuelto a reiterar su inocencia en el denominado caso ORA y ha asegurado, según indica a través de un comunicado, que no es cierto que hubiera recibido una comisión de más de un millón de euros y una vivienda, como se apunta en la investigación. Gijón se siente maltratado ante las acusaciones y ha vuelto a reiterar su ofrecimiento a declarar ante el juez Penalva, dado que esta situación, al no poder dar ninguna explicación, le ocasiona una indefensión, puesto que no puede acceder al sumario.

Gijón, defendido por el abogado José Ramón Orta, asegura que la casa que tiene en propiedad fue adquirida por unos familiares suyos en el año 2005, ocho años antes antes de la adjudicación del contrato a la empresa Roig, que acudió al concurso a través de una UTE junto a otras dos empresas. El político asegura que puede demostrar el origen lícito de la vivienda y todos los pagos de la hipoteca, que sigue en vigor, que ha realizado. Además, autoriza a que se entre en la vivienda para que se puedan realizar las comprobaciones que se consideren oportunas.

En el comunicado, Gijón reitera que no tuvo ningún tipo de intervención en el contrato de la ORA, ni en las condiciones del concurso, ni en la elaboración de los pliegos, ni tampoco participó en la mesa de contratación.

El diputado del PP se queja de que no se le ha permitido tener acceso al sumario, por no ser parte, a pesar de que en la investigación se le sitúa como jefe y responsable de toda la trama. Gijón quiere demostrar su inocencia.