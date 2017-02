Los peatones pisan el estigma del sida

Diez pasos de peatones de la ciudad muestran los lemas 'El que mata és la discriminació, no el VIH' y 'El VIH no discrimina, i si et toca a tu?' con el objetivo de concienciar a la población para que no margine a quienes padecen esta enfermedad.

La campaña impulsada por la plataforma Taula per la Sida, a la que se suma el ayuntamiento de Palma, se puede ver en los pasos de cebra de la plaza de España, la avenida Alexandre Rosselló, frente a la plaza del Tubo, las avenidas Jaume III y Antoni Maura y las calles Unió y Jesús.