Plástico y otras basuras en los contenedores de aceite

O algunos no saben leer, o simplemente no quieren. El contenedor de aceite no es solo claro porque lo indique bien claro cuál es su cometido, sino por su color. A algunos les da igual arrojar envases de plástico y latas. Al incivismo de algunas personas cabe dar una respuesta contundente por parte de la Administración porque Palma se está convirtiendo en una de las ciudades turísticas más sucias del Estado Español . ¿Qué frecuencias de recogida de basuras, de contenedores en los distintos puntos verdes de la ciudad hay? En ocasiones, los vecinos se quejan de que pasan días con los cubos llenos sin recoger.