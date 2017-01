La EMT sobrepasa los 40 millones de pasajeros durante 2016

Optimismo. Ese es el estado de ánimo en Movilidad que responde a que más de 40 millones de personas han utilizado el autobús de la EMT durante el año 2016. La empresa pública ha transportado a 40.505.028 pasajeros. Con esta cifra se supera la barrera de los 40 millones, no traspasada desde 2011. El cambio de tendencia responde a que "tras años de bajadas, el trabajo que hacemos está dando sus frutos", expresó Joan Ferrer, responsable de Movilidad, durante la presentación ayer del Balance anual 2016. En cuanto a datos económicos, "la previsión es cerrar con 500.000 euros de superávit, como ha ocurrido en los últimos años", añadió.

El incremento de personas que usan el autobús se ha dado en todos los meses del año, a excepción de marzo, un dato de escasa relevancia por cuanto la tónica general es de aumento, en algunos casos incluso con picos que casi rozan el 10 por ciento como el producido en febrero.

El presidente de la EMT incidió en que estos aumentos no se dan tan solo en los meses de verano, por tanto no debe interpretarse en que es el turismo un factor clave de crecimiento.

El incremento de pasajeros del 3,5 por ciento en 2016 ha sido general en todas las líneas, aunque son la número 3 (Pont d'Inca- Illetes), una de las más utilizadas; la 23 (Palma-s'Arenal-Cala Blava, y la 15, (Platja de Palma-plaza de la Reina) las que han experimentado un mayor aumento.

El perfil del usuario que ha elevado las cifras es un pasajero que usa más la tarjeta ciudadana. El aumento es del 56 por ciento con respecto a 2015. En total, 774.253 personas se han servido de ella. También los pasajeros sin tarjeta han aumentado.

Otro dato destacado es que de los 1.384.885 de aumento del pasaje, 24.485 usuarios más son menores de 5 a 8 años que usan tarjeta ciudadana.

Ferrer apuntó un dato que cambia la tendencia con respecto al anterior ejercicio, y es que Cort ha ampliado la gratuidad hasta los 12 años para usar este servicio. "Este incremento se ha producido para poder abarcar toda la educación primaria", indicó Ferrer.

Durante 2016, 406.000 menores de 9 años han viajado gratuitamente en la EMT, lo que supone un aumento de 1,7 por ciento con respecto a los casi más de 1,3 millones de pasajeros.

Otro dato que explicaría que en Palma aumente el uso del transporte público se encuentra en la mejora de frecuencias en las líneas 31 que cubre Palma-s'Aranjassa-sant Jordi; la de Sant Joan de Déu, y la de la Platja de Palma por la autopista.

Sin embargo, y no lo ocultó, Cort sigue sin quitarse la piedra en el zapato que no es otra que la renovación de la flota, en muchos de los casos obsoleta e insuficiente. "Nos gustaría poder llevar a cabo la licitación de nuevos vehículos en este primer semestre pero no es una operación sencilla", admitió Ferrer. La previsión es renovar la flota con 100 autobuses de manera escalonada, a razón de 30 vehículos por año. Su apuesta, aunque aún sin esclarecer, es que sean de energía renovable. "Lo ideal sería que fueran eléctricos, pero son más caros", recordó.

La EMT muestra déficit en el aumento de frecuencias, sobre todo en la franja nocturna. "Son nuestros horizontes", expresó el máximo responsable de Movilidad.

También reconoció la merma en el paso de la EMT por la periferia. "Estamos trabajando con las asociaciones de vecinos", señaló.

En cuanto a los descuentos a los desempleados de larga duración, aseguró que una vez superado un tema técnico, "será realidad porque es uno de nuestros compromisos".