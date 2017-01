El cemento se come Génova

A un kilómetro del bosque de Can Tàpera, protegido este mes por Cort, se encuentra Gènova, que hace medio siglo hacía gala de ser "el pulmón verde" de la ciudad. Sin embargo, ahora sus vecinos califican el barrio como "el gran olvidado de Palma" para el Ayuntamiento mientras las grúas invaden la montaña y las palas excavadoras se comen el poco verde que queda. El último ejemplo es la construcción de un inmueble donde se encontraba la casa tradicional en la que vivió el compositor Manuel de Falla y en cuyo solar han talado decenas de árboles. Más impactante aún es el enorme edificio que se está levantando en el antiguo camino de na Burguesa, en plena colina, visible desde la autopista y que da la estocada final al carácter singular del barrio.

Las villas tradicionales están desapareciendo para dar paso a modernos chalés, como los del antiguo camí del Calvari, la calle Pichón, entre el final de la calle del Corb y Ca l'Apotecari, y varios en Rector Vives, por ejemplo. El cemento se expande hoy en gran parte de Gènova con las licencias del Plan General de Ordenación Urbana de 1998. El concejal de Urbanismo y Modelo de Ciudad, Antoni Noguera, afirma que "el futuro PGOU incorporará una serie de medidas encaminadas a la preservación del carácter y la idiosincrasia de distintos barrios de Palma, entre ellos Gènova". El problema es que cuando esté aprobado, ya no habrá nada que proteger, tal como denuncian los vecinos, que piden al consistorio suspender las licencias.

Los daños colaterales de la construcción masiva son el ruido continuo de las máquinas de obra; el tráfico de camiones de gran tonelaje por estrechas calles proyectadas antiguamente para los carros, por lo que las roturas de tuberías son habituales; y el cierre de los solares con muros sin dejar los huecos originarios por donde corría el agua montaña abajo. Esto provoca que cada vez que llueve, como los últimos días, las calles se conviertan en ríos impracticables.

Según la portavoz del GOB, Margalida Ramis, "el problema heredado del anterior PGOU no puede repetirse", por lo que pide a Cort que sea valiente e incluya en el nuevo planeamiento más desclasificaciones urbanísticas, como ha hecho con el bosque de Can Tàpera. En Gènova también hay unidades de actuación que deberían suspenderse, destaca la dirigente del grupo ecologista, que en líneas generales aplaude la revisión en profundidad del plan urbanístico que lleva a cabo el consistorio. No obstante, los nuevos ladrillos en na Burguesa quedarán allí para siempre.