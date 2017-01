Hartazgo en Fausto Morell

La acumulación de basuras en la calle Fausto Morell ha provocado el malestar entre los vecinos, "cansados" de vivir "una situación insostenible". Frente a su casa hay un contenedor que día sí y día no aparece con la basura fuera del mismo, asímismo contemplan atónitos cómo se ha convertido en un auténtico vertedero. Aseguran haber reclamado a Emaya "decenas de veces", pidiéndoles el traslado del contenedor pero "nos han dicho que no se puede colocar en otro lado. ¡Es una vergüenza!", se lamenta Pedro José Gómez. Asegura que cuando han llamado a Cort, su respuesta ha sido "no es para tanto; los de Antillón están peor que ustedes y no se quejan tanto". El vecino también ha comprobado personalmente cómo arrojan trastos. "Una vez les pedí que dejaron de hacerlo, y me amenazaron", aseguró. "Esta situación no es normal", remató.