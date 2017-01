Xelo Huertas, protagonista del Sant Sebastià alternativo: "No me echan ni los geos"

Xelo Huertas, la todavía presidenta del Parlament, se ha convertido en protagonista involuntaria del Sant Sebastià alternativo. Como es ya tradicional, la Confraria de Sant Sebastià arranca los actos festivos en el Bar Espanya de la calle Oms, el antiguo Bar Can Vinagre. Y allí se ha presentado la junta organizadora, con su presidenta Kika Coll a la cabeza, portando chapas reivindicativas de la protagonista de la actualidad parlamentaria. "No me echan ni los Geos" aparecía escrito en las chapas junto a un retrato de Xelo Huertas. Ha sido la anécdota del día.

Tras el arranque festivo, que se ha celebrado bajo un cielo lluvioso y ha incluido un sentido brindis para Mateu, el dueño del Bar Espanya, la Confraria de Sant Sebastià celebrará una comida en el bar Molta Barra de sa Gerreria, en la que se realizará un brindis por la empresa mallorquina de bebidas Pep Lemmon, que en la actualidad litiga con la multinacional Pepsi. Además, la marca mallorquina ha creado un gin tonic especial para Sant Sebastià.

Finalizado el ágape, a las 18.00 horas, empezará el pasacalles por las principales calles del centro histórico, desde el Molta Barra hasta Can Vinagre y tras la imagen del patrón de la festiva parroquia, Sant Rescat. Al desfile se unirán los miembros de Orgull Llonguet y todos los seguidores de la fiesta.