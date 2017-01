Palma XXI estudia mejorar la ciudad "antes de que sea tarde"

"Queremos ser un grupo que piensa en el futuro", declaró Jaume Garau, presidente de Palma XXI, la entidad que lleva gestándose un año y que se presenta a sí misma como "un colectivo de pensamiento, y no de acción". Con todo, no faltan las iniciativas que ya han empezado y que fueron presentadas ayer encaminadas todas a ellas a "impulsar el debate ante la intensificación de problemas en Palma, que no nos gustan. Estamos a tiempo", insisten.

Entre ellos, la saturación turística incrementada por la presencia de cruceros en el puerto de Palma, el turismo de alquiler vacacional que está provocando la salida de los residentes de algunos barrios de la ciudad son solo algunas de las heridas de la ciudad que desde este colectivo de pensadores buscan sanación.

"Nos interesa reflexionar y diseñar el futuro desde una perspectiva histórica y de participación ciudadana", indicaron Garau y Maria Lluïsa Dubon, vocal y doctora en Geografía. Muy cerca, el geógrafo Climent Picornell y también vocal de este grupo, como el fotógrafo Jaume Gual.

Son cinco los ejes en los que se ha trabajado. El primero busca decidir y gestionar el futuro a través de una fundación pública-privada que impulse una estrategia de ciudad y la participación en otras plataformas o redes nacionales e internacionales. Se baraja la posibilidad de crear un consorcio al que ya han dado nombre, AMEBAP, en el que se trabajarían planeamiento urbanístico, infraestructuras metropolitanas, educación para la sostenibilidad. Precisamente este concepto es el que movería el segundo eje. "Queremos una ciudad activa, con empleo de calidad, con innovación tecnológica y diversificada en su economía", indican en su propuesta.

La estabilización de la ciudad en busca de "propiciar un frente marítimo más humano, en el que los puertos de la bahía respeten su tamaño, o avanzar hacia corredores paisajísticos como la Cuña Verde"son solo algunos de los aspectos que se plantean en el tercer eje del proyecto de Palma XXI. El cuarto persigue "ser una ciudad fácil y accesible a los peatones"; y el quinto busca que "Palma sea una ciudad integradora y solidaria".

La próxima semana, así lo adelantó el diputado al Parlament de les Illes Balears, Jaume Garau, mantendrá entrevistas con entidades como Impulsa, Gadeso y a Fundación Emili Darder, entre otras. Además de encontrarse con asociaciones de vecinos, sindicatos, empresarios, políticos y ciudadanos en general.

"Queremos conseguir un documento que presentaremos por sant Joan. Sabemos que son cuestiones difíciles pero no imposibles. No queremos que dentro de 10-15 años el proceso de pérdida de identidad sea irreversible, y no estemos a tiempo", expresó Garau. Hasta el momento cuentan con 40 socios. (www.palmaxxi.com)