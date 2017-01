Orgull Llonguet calienta motores con once mordiscos al pan

Con apenas tres años de vida, la asociación Orgull Llonguet le ha dado un vuelco a las fiestas de la ciudad, y entre ellas, las del patrón sant Sebastià. Para calentar motores, se han organizado once encuentros en distintos lugares de la ciudad, desde bares, plazas, centros culturales y calles para disfrutar del tradicional panecillo de miga blanca. El llonguet como icono de la recuperación cultural de Palma.Las citas, a partir de las 20 horas.

Como no solo se trata de comer, el cante, el teatro y la música acompañarán buena parte de estas Llonguetades,17, que se distribuyen por toda la ciudad, desde su corazón central a las arterias del extrarradio.

Las citas

Del Bar España, que suele ser epicentro de festejos populares, al multicultural Pere Garau, o el alejado Café a Tres Bandas, se recorre Palma a mordiscos. Pero no solo. El baile está asegurado en espacios como la plaza del Tub donde habrá hip hop. O en la plaza París, con lindy hop y la actuación de Monkey Doo. Pep Suasi pondrá la música en Pere Garau, donde se servirán los llonguets del Forn de Son Coca.

Muy cerca del Lluís Sitjar, en el café a Tres Bandas, actuarán The Folkies than the llonguets. Y en el centro cultural de Can Alcover, será Juanjo Montserrat quien ameniza una velada que busca calentar motores, encender el ánimo entre los de Palma, y no solo, puesto que es cada vez más frecuente la buena respuesta que encuentra un panecillo que estuvo a punto de desaparecer.

Incluso aquellos que creen que el llonguet es acogedor de viandas para carnívoros, se llevarían una sorpresa: entre los once enclaves de Llonguetades, hay una parada para veganos, en Dolços Julià.