El juez archiva la querella que presentó el Gran Casino Balear

El juez del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha decidido archivar definitivamente la denuncia que la empresa Gran Casino Balear presentó contra el gerente del área de urbanismo de Cort, Fernando González Moreno. El motivo de la disputa es que el Ayuntamiento de Palma denegó la licencia a esta empresa, a pesar de que había ganado el concurso público que se convocó para abrir un segundo casino en la ciudad. Cort alegó que el proyecto que había presentado la empresa, que iba a construir las nuevas instalaciones en el antiguo Teatro Balear, no se adaptaba a la normativa municipal.

La querella se presentó inicialmente contra el consejo municipal que había acordado esta decisión de denegar la licencia. Sin embargo, finalmente la denuncia penal se siguió únicamente contra el funcionario municipal, que fue denunciado por un delito de prevaricación. La empresa denunció que el Ayuntamiento había rechazado dicha licencia, sin analizar siquiera los informes favorables a dicha concesión.

La anterior titular del juzgado, la magistrada Carmen González, aunque inicialmente admitió a trámite la querella, finalmente no apreció ningún indicio de delito de prevaricación. Por ello dictó un auto de archivo de dicha denuncia, entendiendo que no era necesario llamar a declarar al funcionario municipal. Esta decisión judicial fue recurrida por el abogado del Gran Casino Balear. La resolución de este recurso se ha retrasado más de la cuenta, porque se estaba pendiente de la decisión del fiscal. Anticorrupción apoyaba la decisión del denunciante, porque entendía que existían sospechas de que se había cometido un delito de prevaricación y porque todavía faltaban algunas diligencias por investigar. El abogado Miquel Arbona se opuso a que se aceptara dicho recurso y pidió el archivo definitivo de la denuncia.

El recurso ha sido ha sido resuelto por el actual titular del juzgado, el magistrado Manuel Penalva, que le da la razón a la defensa en contra del criterio del denunciante y del fiscal.

El juez señala que a la empresa no se le ha denegado la instalación de un casino, sino la licencia para construirlo en el edificio del antiguo teatro de la plaza del Olivar porque el proyecto no cumplía con la normativa urbanística. Entiende el magistrado que esta disputa no debe resolverse en un juzgado penal, sino en la jurisdicción administrativa. Recuerda también el auto que el Govern ya supeditó el informe favorable a la licencia, "siempre y cuando" el proyecto cumpliera con la normativa.

Esta decisión judicial nada tiene que ver con una nueva investigación que ha iniciado la Policía, que acudió la semana pasada a Cort en busca de documentos sobre el casino.