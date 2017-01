El decálogo del buen torrador

Cada enero el aire de Palma se impregna de olor a leña y torradas que anuncian de forma inequívoca de la llegada de Sant Sebastià. Butifarrons y llonganissa copan las torradas repartidas por toda la ciudad y como el año anterior también habrá parrillas especiales para veganos, así como accesos para personas con movilidad reducida.

Aunque lo fundamental es llevar ganas de fiesta, estas recomendaciones te ayudarán a disfrutar al máximo de esta noche mágica.

1. Las previsiones no auguran precipitaciones hasta pasadas las 5 de la madrugada, pero nunca está de más llevar un pequeño paraguas o un chubasquero que ocupan poco y pueden salvarnos si nos sorprende la lluvia.

2. Llega temprano a la torrada. Cuando más avanzada esté la noche, más posibilidades tendrás de encontrarla apagada o con poco fuego y sin la posibilidad de añadir más leña o carbón.

3. Es obvio que ha de llevarse la comida para la torrada: 'botifarrons', sobrasada y 'llonganissa' son las opciones más típicas, pero puedes elegir también brochetas o la carne que prefieras. Además, si no comes carne, puedes elegir acudir a alguna de las torradas veganas que Cort ha previsto. No olvides el pan, las bebidas o el postre. Tampoco olvides un cuchillo, servilletas y algunos platos de plástico que te harán la vida mucho más fácil.

4. Hay un utensilio que es imprescindible esta noche, pero que casi todo el mundo olvida y ha de valerse de la solidaridad de su vecino de torrada para poder cenar. Este utensilio son las pinzas necesarias para colocar la comida en la torrada, voltearla y sacarla. Si no quieres depender de nadie, y deseas hacer feliz a quien te toque al lado a pie de parrilla, inclúyelas en tu lista.

5. Una bolsa de basura. Es necesario que recojas tus desperdicios los dejes esparcidos. No importa que a tu alrededor alguien haya dejado plásticos o servilletas tiradas, responsabilízate de tus residuos depositándolos en tu bolsa y deja ésta en un contenedor o al lado del mismo si está lleno.

6. Si eres de esas personas que cree que más vale que sobre que que falte y llevas comida para un regimiento, agradecerás tener un tupper al final de la noche para poder guardar las sobras. Si tu noche va a ser larga, esa comida podrá darte una alegría a altas horas cuando el hambre vuelva a arreciar. Si lo utilizas para traer la comida que vas a torrar ahorrarás un montón de bolsas y envoltorios inútiles.

7. No utilices ropa inflamable. Esta noche deberías dejar en casa la ropa que se queme fácilmente ya que lo más probable es que acabes con un montón de agujeros y además, es un peligro para tu seguridad ya que podría prender fuego en ella y causarte serias lesiones.

8. Si vas con niños ten un especial cuidado y vigila que no se acerquen demasiado al fuego para que no ocurran incidentes no deseados. Si quieres llevarlos a los conciertos, no te olvides de equiparlos con orejeras o algún tipo de tapones que protejan sus delicados oídos del volumen alto.

9. Comparte la parrilla. Ten en cuenta que no eres la única persona que está intentando torrar, por lo que es muy importante que no te 'apoderes' de la parrilla y que respetes el derecho de los demás a utilizarla. Lo ideal es que cada persona pueda hacerse un pequeño hueco y aunque sea muy poco a poco, todo el mundo pueda prepararse su comida. Si tienes mucha carne en la parrilla y ves que hay alguien que lleva esperando un buen rato, hazle un sitio.

10. Consejo nivel experto. Es muy habitual que los torradores y torradoras sufran pequeñas quemaduras por el salto de alguna chispa o por tocar en un descuido la torrada. Si quieres evitar pasarte toda la noche con molestias en una mano, agénciate una crema para quemaduras.

¿Tienes algún otro consejo que te gustaría aportar? Si es así, puedes dejarlo en los comentarios.

¡Bon profit!