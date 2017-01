Ciudadanos exige que Cort mejore las paradas de las galeras

­El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma ha presentado una proposición para que sea debatida en el pleno correspondiente al presente mes de enero en la que se insta al equipo de gobierno a "mejorar las paradas de las galeras existentes y adaptarlas a las necesidades sanitarias y de bienestar animal".

El concejal de este partido en Cort, Bartomeu Cañellas, reprochó al equipo de gobierno que en marzo del año pasado, en una comisión de Urbanismo, se comprometiera a instalar paradas que cumplan con todas las necesidades de los animales y que estarían operativas en el verano del año pasado.

Como condición para mejorar estas instalaciones, según recordó Cañellas, el equipo de gobierno, "muy acertadamente. está exigiendo a los propietarios de las galeras que adopten todas las medidas para el mejor servicio y el cuidado de los animales".

Según este concejal, "a día de hoy, estos profesionales, no solo han procedido a esta adaptación, sino que, además, han suscrito una carta de compromiso implantada y certificada por AENOR".

Por ello, manifestó que "no es lógico" que, una vez que las galeras han cumplido las exigencias impuestas por parte del ejecutivo, sea el equipo de gobierno quien no cumpla con su parte para velar con el bienestar animal.

Por último, Cañellas criticó también "las políticas ambiguas" del tripartido de Cort en relación a las galeras y apuntó que "si por algún motivo se tuvieran que reubicar las actuales paradas de este servicio público, la nueva localización debería favorecer y garantizar el mejor servicio para los usuarios además del bienestar de los caballos".