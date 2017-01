La Confraria de Sant Sebastià y Orgull Llonguet se consolidan

­Ha pasado un lustro desde la primera fiesta alternativa –con permiso de Sant Kanut– que se celebró durante la Revetla del patrón de Palma. A la Confraria de Sant Sebastià se le sumó un año después Orgull Llonguet y ambos han dado un impulso a las celebraciones, ya que quienes no quieren acudir a ninguna de las ocho plazas en las que están programados conciertos pueden divertirse con otro tipo de oferta. Y no solo la noche de la Revetla, sino también dentro de dos días y el miércoles –´la víspera de la víspera´–, con pasacalles, juegos y comidas populares.

Domingo día 15

Pasacalles de la Confraria y huevos para Santa Clara

La Confraria de Sant Sebastià realizará un pasacalles hasta el convento de Santa Clara y una ofrenda de huevos a las monjas para que no llueva los días de las fiestas. Comenzarán a las 10,30 horas desde la calle Can Vallori y regresarán al bar Can Vinagre (en Oms) para continuar con juegos infantiles a partir de las 12.15, una torrada popular (14 h.) y un cuentacuentos (16 horas).

Miércoles día 18

´Llonguetada´ popular en calles y bares decorados de amarillo

El colectivo Orgull Llonguet impulsa una llonguetada para cenar la víspera de la Revetla. Puede estar organizada por un grupo de amigos, asociaciones vecinales, otro tipo de entidades, bares, etc. Los requisitos son que el pan de llonguet sea el que se utilice para el bocadillo, que el lugar donde se celebre la cena (calles, plazas, bares, portales...) esté decorado de amarillo y que haya un pequeño acto cultural. Orgull Llonguet pide a quienes quieran participar que se apunten en su página de Facebook para poder hacer un mapa de las llonguetadas que habrá el 18.

Jueves día 19

Chupinazo en Can Vallori, pasacalles y fiesta todo el día

La Confraria de Sant Sebastià celebra la Revetla durante todo el día, no solo por la noche, como harán los palmesanos que sigan el programa oficial de las fiestas. El primer acto previsto se inicia a las 13 horas en la calle Oms, frente al bar Can Vinagre, con el clam y primer toque de xeremia para comenzar el jolgorio. Tras dar la bienvenida al Estendard y el ´brazo incorrupto´ del santo, todo en tono de broma, harán el chupinazo y el chupitazo para empezar a recorrer el centro con el pasacalles hasta el bar Molta Barra, donde este año celebrarán la comida de hermandad, para la que hay que estar apuntado. Por la tarde, a las 18.30 horas, sale el pasacalles del bar con la banda Final Feliz y, tras encontrarse con Sant Rescat, regresan a Oms para escuchar a Mateu, el dueño de Can Vinagre, y seguir la fiesta con música y más juerga.

Orgull Llonguet empieza el jolgorio por la noche

Orgull Llonguet concentrará su energía para gastarla la noche del jueves. Comenzarán con un pregón a las 19,30 horas a cargo de Salvador Bonet, histórico de sa Calatrava, y después harán un pasacalles por el centro, que irán detallando a través de su página de Facebook a medida que vayan concretando el programa. Lo que está claro es la identificación para demostrar que uno es un auténtito llonguet: un pañuelo amarillo con el dibujo del Drac de na Coca y la inscripción Na Coca Nostra. No solo se refieren al legendario dragón palmesano, sino también a la defensa que harán de la empresa local Pep Lemon frente a la "omnipotente Pepsi", que la denunció. La Fira del Llonguet, en un caso similar, también es reivindicada.