Un dragón chino acompañará al Drac de na Coca en Sant Sebastià

Las fiestas de Sant Sebastià y el Año Nuevo Chino nunca habían estado tan cerca. El legendario Drac de na Coca palmesano y los milenarios Dragón y León del país oriental bailarán juntos en la plaza Major el domingo día 22. Es la principal novedad de unas celebraciones que comienzan mañana con otra incorporación: un pregón infantil a cargo de los nuevos personajes en Tianet y na Tianeta. Justo después, el pregón oficial correrá a cargo del grupo Cap Pela, y ambos tendrán lugar en la plaza Major debido a las obras en Cort.

El programa de fiestas incluye casi 80 actividades para todos los públicos durante diez días, entre las que destacan la Revetla, la Diada Ciclista, el Correfoc, Palma Fotográfica, Sant Sebastià Petit y el encuentro intercultural con un pasacalles para cerrar las celebraciones del patrón.

La finalidad para el alcalde, José Hila, es "que los ciudadanos tengan una única preocupación: disfrutar de la fiesta". Por ello, les invita a "aprovechar la amplia oferta, olvidar sus problemas y dedicar un tiempo al ocio en la ciudad", tal como afirmó ayer en la presentación del programa con la regidora de Participación Ciudadana, Eva Frade. Según las palabras de la concejala, se trata de "unas fiestas participadas, ya que los grupos de la Revetla han sido elegidos por los palmesanos; y que salen del casco antiguo, ya que habrá un escenario en Jacint Verdaguer y Sant Sebastià Petit se realizará en sa Riera".

El pistoletazo de salida será mañana a las 19,30 horas con la salida desde Cort hasta la plaza Major del Drac de na Coca, los Gegants i Capgrossos, xeremiers, batucada y un grupo de baile tradicional. El pregón infantil está previsto a las 20,10 horas y pasarán el relevo poco después al grupo mallorquín que interpreta temas pop-rock a capela.

El sábado 14 se celebrará el Palma 40 Pop en la plaza de las Tortugas (Joan Carles I) con el grupo Sidonie como cabeza de cartel. Al día siguiente, el OFF Sant Sebastià dará a conocer a los músicos no profesionales.

El martes por la mañana, día de Sant Antoni, se celebrarán las tradicionales Beneïdes, donde las mascotas serán bendecidas en el claustro de Sant Antoniet.

La noche y madrugada del jueves, víspera de la fiesta del patrón, es la que abarrotará las calles del centro para asistir a la treintena de conciertos de todos los estilos que se celebrarán en ocho plazas de la ciudad.

El día de Sant Sebastià estará protagonizado por la 39 Diada Ciclista, que partirá a las 12 horas de Santa Eulàlia y llegará a Son Moix. El Correfoc del sábado 21 comenzará en la confluencia del paseo Mallorca con Jaume III a las 22 horas y en él participarán 250 dimonis y siete batucadas, que bailarán hasta las Tortugas.

La agenda del domingo 22 se inicia con Palma Fotogràfica, prosigue con Sant Sebastià Petit toda la mañana en el parque de sa Riera y concluye por la tarde con el pasacalles chino.

Los actos destacados

Viernes 13 de enero

Plaza Major

Pregón infantil de en Tianet y na Tianeta y el oficial de Cap Pela

El novedoso pregón infantil, a las 20.10 horas, precederá al tradicional pregón de inicio de las fiestas, este año a cargo del grupo Cap Pela, que después ofrecerá un concierto.

Sábado 14 de enero

Plaza de las Tortugas

El concierto Palma 40 Pop con Sidonie como cabeza de cartel

El primer concierto de las fiestas, con ocho artistas, comenzará a las 20 horas. Sidonie actuará a las 23 h.

Domingo 15 de enero

Plaza Major

Músicos no profesionales

en el OFF Sant Sebastià

Hortera y Cassette presentan a los seis finalistas del OFF Sant Sebastià, que se iniciará a las 20 horas.

Martes 17 de enero

Calle Sant Miquel

Celebración de las tradicionales Beneïdes de Sant Antoni

La bendición de animales tendrá lugar a partir de las 10 h. Iniciarán el recorrido en la Seu y llegarán hasta el claustro de Sant Antoniet.

Viernes 20 de enero

Santa Eulàlia-Son Moix

La Diada Ciclista llenará la ciudad de aficionados a la bicicleta

La 39 edición de la Diada Ciclista comenzará a las 12 horas en la plaza Santa Eulàlia, seguirá hacia el paseo Marítimo, enlazará con Antoni Maura y se dirigirá a Son Moix a través de la Rambla, la calle Jesús y Salvador Dalí.

Sábado 21 de enero

Paseo Mallorca-Jaume III

El Correfoc contará con 250 ´dimonis´ y siete batucadas

El espectáculo de fuego y sonido comenzará a las 22 horas en la unión del paseo Mallorca con Jaume III y los participantes recorrerán la avenida hasta la plaza de las Tortugas, donde harán un encendido conjunto.

Domingo 22 de enero

Parque de Sa Riera

Actividades y actuaciones para los niños en Sant Sebastià Petit

De 10.30 a 14 horas, el parque de sa Riera se llenará de espectáculos y animación para los más pequeños.

Plaza Major

31 edición de Palma Fotogràfica

A las 9.30 h., los aficionados a la fotografía iniciarán el concurso.

Pere Garau-Plaza Major

Pasacalles con el Dragón chino

Partirá a las 17.30 de Pere Garau para unirse al Drac de na Coca.

Jueves 19 de enero: La revetla

Inauguración de la Revetla con el Drac de na Coca

El Drac de na Coca protagoniza a las 20.10 h. el encendido del fogueró de la Revetla en la plaza Major. Le acompañan Gegants i Capgrossos.

Plaza Major

(folk, ball de bot y música en catalán)

20.30h: Al-Mayurqa

21.45h: Música Nostra

23h: Oques Grasses

0.45h: Boc

Plaza de Joan Carles I

(rock, indie y heavy)

21h: Salvatge Cor

22h: Dinamo

23.15h: Efecto Pasillo

1h: Obús

Plaza de Espanya

(pop y electrónica)

21h: Alambres

21.45h: Búhos

23h: Please

0h: Smoking Stones

1.30h: DJ Juan Campos + Txema Sánchez

Plaza de la Reina

(flameco, rumba y sevillanas)

21h: Tom Trovador

22.15h: Rumba Katxai

23.30h: José el Francés

0.45h: Camela

Plaza de Santa Eulàlia

(electrónica)

21.30h: DJ Óscar Romero

23h: Pere Janer

0.30h: DJ Paula Serra

Calle Jacint Verdaguer, junto al Pont des Tren

(blues, pop y pop-rock)

21h: Hattori Hanzo Surf Experience

22.15h: La Barraca Sound System

23.30h: Siniestro Total

1.15h: 2 pájaros a tiro (tributo a Serrat y Sabina)

Plaza Porta de Santa Catalina (jazz, swing, soul y reggae)

21.30h: Monkey Doo

22.45h: Soul Café

0h: Jazz Fingers

1.15h: Maria Rosselló i els botifanfarrons

Plaza del Olivar

(músicas del mundo)

22h: Xanguito

23.15h: Marga Rotger

0.30h: Kepa Junkera & Sorginak