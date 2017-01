El alcalde, José Hila, insta a los empresarios a crear "más y mejor empleo"

J. C.

El alcalde y la concejala de Turismo, Joana Maria Adrover, presentaron los datos de empleo. J. C.

El alcalde de Palma, José Hila, pidió ayer a los empresarios que creen "más y mejor empleo". Basándose en las cifras de afiliación a la Seguridad Social y en la disminución del número de parados registrados en Palma a lo largo del pasado año y en las buenas perspectivas económicas de 2017, la primera autoridad municipal insistió en que "es necesario también reactivar el consumo interno mediante la subida salarial y lamejora de las condiciones de trabajo"

"No tengo autoridad legal para obligar a los empresarios a subir el sueldo a sus empleados, aunque sí autoridad moral", afirmó Hila, quien recordó que desde el Ayuntamiento y a través de Palma Activa están trabajando en la promoción de la ciudad, "lo que se traduce en un incremento de actividad".

Asimismo, el alcalde afirmó que "desde el Ayuntamiento estamos dando ejemplo ya que hemos ayudado a más de 1.000 personas a formarse o a encontrar un empleo remunerado a través de distintos programas de Palma Activa, además de posibilitar que los funcionarios municipales recuperen sus derechos perdidos durante la crisis con la aplicación del acuerdo de carrera profesional".

Más asientos contratados

En relación a las buenas perspectivas para el próximo año, la concejala de Turismo, Joana Maria Adrover, recordó que, según los datos que maneja AENA, el número de asientos contratados por las compañías aéreas con destino al aeropuerto o de Son Sant Joan se incrementará en un 9,7% a lo largo de la temporada baja, con porcentajes del 7% y del 3% en enero y febrero, respectivamente.

Asimismo, recordó que los próximos días 12 y 17 la compañía TUI realizará la selección de 97 personas para ocupar otros tantos puestos de trabajo a través de Palma Activa, que mayoritariamente se destinarán a la atención al ciudadano.

Adrover no quiso valorar el impacto en cuanto a la creación de empleo de la próxima apertura del Palacio de Congresos, prevista para el mes de abril si no hay retrasos, porque "no quiero especular al respecto", aunque recordó que Meliá anunció que contrataría a 200 personas para trabajar directamente en el complejo.

Desde Palma Activa también se está trabajando en la nueva edición de la feria de la ocupación, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de marzo.

11.000 afiliaciones más

En relación a los datos de afiliación a la Seguridad Social y de desempleo, Adrover señaló que el pasado mes de octubre se registraron 195.535 afiliados, lo que supone 9.516 menos que en el mes precedente, aunque 11.153 más que en noviembre de 2015.

En diciembre había en Palma 26.259 parados, 554 menos que en noviembre y 4.328 menos que en diciembre del año pasado, lo que significa que se han encadenado 51 meses consecutivos de descenso del desempleo en la ciudad.

La disminución del paro en diciembre se debe esencialmente a los servicios que no son de hotelería ni comercio. Corresponde mayoritariamente a personas de sexo masculino (-2.250 parados), menores de 45 años (-2.953 personas) y los que tienen estudios iguales o inferiores a Educación Secundaria no obligatoria (-3.055).

Los demandantes de empleo que llevan 12 meses o más en paro representan un 34% del total, porcentaje que ha bajado en relación a los meses anteriores, cuando rondaba el 38% en octubre y el 43% en julio.

En el acumulado anual se observa una media de 3.892 personas menos en el paro a lo largo del año pasado en relación a 2015.