Los bomberos de Palma piden 750.000 euros en horas extra que no les han pagado

Los empleados del cuerpo de Bombers de Palma piden al Ayuntamiento que les pague todas y cada una de las horas que trabajan. Los sindicatos han detectado que en los últimos años todos los 250 bomberos de la ciudad han realizado un exceso de jornada que no les abonan y que, de media, supone 28 horas anuales por persona. Según sus cálculos, a cada empleado público le deben unos 3.000 euros, lo que supone que el conjunto de la plantilla reclama aproximadamente 750.000 euros al consistorio palmesano.

Todos los bomberos presentaron ayer reclamaciones individuales para pedir el reconocimiento de este exceso de jornada. Han presentado las peticiones de forma personalizada con los cálculos para cada trabajador y año. Legalmente solo pueden solicitar el cobro correspondiente a los cuatro últimos años, por lo que su petición se remonta al periodo entre los ejercicios 2013 y 2016. De las reclamaciones se han encargado CC OO y UGT, que ayer fueron los responsables de presentar las instancias ante el registro general del Ayuntamiento de Palma.

"Además de bomberos, somos ciudadanos y somos conscientes de la crisis. Esta reclamación no es para pedir un aumento de sueldo encubierto, sino es una cuestión de profesionalidad y de que nos compensen el tiempo libre que dejamos de pasar con nuestras familias", explicó el representante sindical de UGT Xavi Díez.

Los trabajadores han tratado de negociar con el Ayuntamiento, pero nunca han logrado un acuerdo al respecto. El anterior equipo de gobierno del PP pactó un preacuerdo que reconocía el derecho de los bomberos palmesanos a que les compensaran cada hora de exceso de jornada con 1,75 horas de libranza. Sin embargo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento anularon esa propuesta por entender que no se ajustaba a la legalidad.

Los bomberos insisten en que ese tipo de compensaciones sí se aplica en el resto de cuerpos de bomberos de España, ya sea en sueldo o en horas de descanso. "El problema es que este exceso de jornada, que supone una media de 28 horas por bombero al año, no está reconocido ni plasmado en ningún convenio. Por eso no quieren sentarse a negociarlo", afirmó el sindicalista de CC OO Juanan González. "Solo pedimos cobrar lo que los trabajadores creemos que es nuestro", agregó Díez.

Ahora el departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma deberá responder a las 250 peticiones individuales presentadas por los bomberos. "Creemos que no nos las van a contestar, porque el área de Angélica Pastor no responde ni a las peticiones de información", declaró González. Su plan B es presentar un recurso contencioso administrativo si Cort no les contesta a su solicitud, es decir, acudir a los tribunales para que decidan si efectivamente se ha producido el exceso de jornada y si tienen derecho a cobrarlo.

Cort remitió ayer una nota en la que asegura estudiar cambiar la jornada para adaptarla a la normativa estatal y europea. Se baraja la posibilidad de establecer una jornada de 8 horas diarias y 40 semanales.

Los sindicalistas reconocen que esta situación se ha producido, según Díez, "desde hace décadas". La petición de cobrar estas horas trabajadas llega ahora tras "revisar el fondo del convenio" ante un recorte en las horas libres que Cort pretende aplicar a los bomberos, que dicen que son de los que más horas trabajan de España y casi 300 horas más que la mayoría de funcionarios de Cort.