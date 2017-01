Hila: "Hoy no iniciaría las obras del Palacio de Congresos"

El alcalde de Palma, José Hila, dijo sentirse "contento" de haber tomado la decisión de acabar el Palacio de Congresos de Palma, que se inaugurará antes del 1 de abril, y se mostró convencido de que "dará mucho juego" y servirá para poner a Palma en el mapa turístico mundial.

"Cuando me presenté como alcalde dije que lo acabaría y así ha sido", señaló; no obstante, confesó que es una obra que si él tuviera que empezar hoy "no la haría" pero que, al encontrarla a medio terminar, "a mejor opción era acabarla".

"Lo que no podíamos permitirnos era tener un edificio a medias en la entrada de la ciudad, que se va iba a convertir en un gran problema de imagen y de seguridad, y tirar a la basura decenas de millones de euros que ya se habían gastado", argumentó.