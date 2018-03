Sense memòria no hi ha justícia

Sense memòria no hi ha justícia

Afirma el filòsofque si no coneixem els crims perpetrats és com si aquests no haguessin tingut lloc, i que això és la pitjor ofensa que una societat pot fer a les víctimes.

No hi ha justícia sense memòria i les institucions públiques no poden ser alienes a aquest deure de memòria.

Als Acords pel Canvi vàrem situar les polítiques de reparació de les víctimes del franquisme dins de l'agenda pública de legislatura. Amb la llei de persones desaparegudes i ara, amb la llei de memòria i reconeixement democràtics, aprovada ahir, donam compliment a aquest compromís ètic i polític amb les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista i amb l'afirmació de la democràcia.

Per primera vegada en trenta-cinc anys d'història democràtica del Parlament es condemna la dictadura franquista i es rebutja qualsevol totalitarisme. Una premissa democràtica bàsica de reparació a les víctimes del franquisme.

A través d'aquesta llei reconeixem i garantim drets a les víctimes que varen patir repressió, mort o exili i retem tribut a totes les persones que han contribuït a la democràcia. Als republicans i republicanes de la II República, als moviments obrer, a l'actuació dels partits polítics clandestins fins a les primeres passes del moviment veïnal o feminista, passant pel compromís social i polític de sectors considerables de l'Església catòlica, els militars demòcrates, els sindicalistes, els periodistes, els intel·lectuals o els estudiants universitaris. Entenent-los com a una peça imprescindible del retorn de la democràcia, del procés de Transició i de la democràcia actual.



Volem restituir la memòria del personal docent, que va patir un procés sistemàtic de depuració. Apartats de l'ensenyament per la seva ideologia i els seus principis i valors democràtics. Reconèixer la memòria democràtica de les dones, el seu paper actiu durant la II República i les greus violacions dels seus drets humans durant la repressió de la guerra i la dictadura. Dones com na Matilde Landa, Aurora Picornell, na Pilar Sánchez.

A través dels seus títols es garanteixen drets: el dret a la veritat, el dret a la memòria democràtica, el dret a la reparació i reconeixement i estableix tota una sèrie de garanties de no repetició. Hem fet nostre el plantejament de víctimes de les Nacions Unides on són víctimes qui hagi patit danys o restricció substancial dels seus drets fonamentals, com a conseqüència d'accions o omissions que constitueixin una violació manifesta de les normes internacionals dels drets humans o una violació greu del dret internacional humanitari. Incorporam també als sectors socials, professionals o culturals, entitats, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, o les persones represaliades per la seva identitat de gènere o orientació sexual. També hem considerat com a víctimes als infants robats, adoptats irregularment sense autorització dels seus progenitors durant la dictadura franquista, dotant-los de cobertura jurídica, psicològica i assistencial.

81 anys després dels simulacres de judicis perpetrats pels feixistes restituirem l'honorabilitat de n' Emili Darder Cànaves, Alexandre Jaume Rosselló, Antoni Mateu Ferrer i Antoni M. Ques Ventanyol i declaram nul·les de ple dret totes les sentències i resolucions de les causes intruïdes de caràcter penal, civil i administratiu, dictades per causes polítiques a Balears pel règim franquista. Ells són els testimonis més representatius de milers víctimes del cop d'estat de 18 de juliol, però n'hi ha molts més. Com a mesura de reparació simbòlica hem fixat dia 29 d'octubre com a data per al record. Commemorant les mobilitzacions que congregaren a milers el 29 d'octubre del 1977 reivindicant un estatut d'autonomia per a Balears.

Els espais de convivència han de ser espais que no ofenguin a les víctimes de la dictadura ni els seus familiars. Per això, un element clau d'aquesta llei és la tutela de les administracions públiques envers la memòria democràtica. En el termini d'un any s'haurà de confeccionar un cens de símbols i mencions franquistes i procedir a la seva retirada, així com haver revisat i invalidat totes les distincions, nomenaments, títols, honors institucionals i altres formes de reconeixement de persones que participaren en el bàndol colpista o activament durant la repressió durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

La memòria democràtica és la millor garantia de no repetició del feixisme. També per evitar-ne la seva banalització. El Govern haurà de promoure el coneixement sobre els fets del passat, a través de la investigació científica i la divulgació i la inclusió de continguts curriculars i extracurriculars.



Aquesta llei no parla només del passat. Malauradament, és de rabiosa actualitat. Basta mirar al nostre voltant i veure de quina manera estan ressorgint autoritarismes a Europa, Rússia i els Estats Unitats, de com tornen els discursos de l'odi que ens recorden massa als pitjors discursos del segle XX. Quan creix la xenofòbia, quan Europa ha deixat en l'estacada a milers refugiats, quan repunta l'extrema dreta... Sembla que queda llunyana l'experiència de la barbàrie del feixisme.

Front a l'oblit, cal memòria. Memòria democràtica.

* Diputada i Secretària d'Igualtat i Memòria Democràtica PSIB-PSOE.