I una mica més cada dia

He estat pensant en tants i tants petits detalls que podem oferir com educadores i educadors d'escoletes a les famílies dels infants que venen als nostres centres que he tengut la necessitat d'escriure'ns alguns.

Partint del respecte per a cada família i cada costum en particular, adaptant-nos a maneres de fer perquè l'infant es trobi el més còmode possible; donam seguretat física que és primordial i bàsica però també aquella seguretat afectiva i emocional que la mare i el pare necessiten sentir quan deixen unes hores el tresor més valuós de casa seva.



Aquesta seguretat es crea primerament obrint les portes del centre perquè puguin participar i fer-se'l propi, a més la seguretat i la confiança creix a partir de xerrades diàries, a les entrades i les sortides del centre, creant un espai per comunicar-se si ho necessiten, donant informació diària del seu fill o filla i del grup aula del qual formen part.

També podem oferir una escolta individualitzada si sorgeix la necessitat de compartir angoixes, preocupacions o alegries, a més d'activitats compartides com xerrades, espais familiars, tallers...

I el més important és que totes i cada un d'aquests petits, però a la vegada grans valors dels centres educatius de 0 a 3 anys es donen dins un marc d'equitat, amb una imparcialitat educativa, atenent les necessitats individuals d'infants i famílies, respectant la diversitat i apostant per una educació i unes relacions inclusives, on tots i cada un formen part activa de l'escoleta i tenen el seu lloc dins la comunitat educativa.

Hi ha un espai per a totes i cada una de les famílies, sigui quina sigui la seva situació, condició, característica, particularitat, perquè totes tenen els mateixos drets, això inclou el dret a l'educació.

Però el més important que podem oferir són les vivències, experiències i il·lusions compartides durant l'estada a un centre educatiu 0-3 anys que sempre queden dins el cor i es guarden com un tresor passin els anys que passin.



Aquests valors i una mica més de tendresa, empatia, estima, alegria, gratitud, simpatia, paciència... cada dia que passen els infants a l'escoleta és el que podem oferir com a educadors i educadores als infants i a les seves famílies.

* Mestre i Membre de l´Assemblea 0-3