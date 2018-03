Observadors d´un naufragi que no ho serà

Aquests darrers dies s'han començat a fer públics els abandonaments del tour del Pacte Educatiu en l'àmbit parlamentari de l'Estat espanyol.

Els líders, els qui estan davant de tot, del partits polítics amb representació parlamentària en l'àmbit Estatal entonen un silenci que esdevé massa cridaner i sospitós. Sembla que estan entretenguts amb altres menesters per a ells més interessants, mentre observen la feta o desfeta amagats darrera la mata. Res de tenir iniciativa ni d'assumir la responsabilitat perquè una qüestió d'aquesta transcendència pugui arribar a bon port. Altres interessos els tenen embadalits.

Han pensat en totes aquelles persones que militen els seus respectius partits i que s'estan involucrant en la consecució del pacte educatiu? La resposta és massa fàcil.



Quan de pacte educatiu es tracta, els polítics amb màxima responsabilitat es mostren una i altra vegada abocats com a fanàtics al mite de Sisifo. Pujar la pedra al dalt del cim perquè redoli cap avall, i tornar-la pujar i no aturar de fer-ho; els hi surt a compte. Són a més, mestres del principi de contradicció. Avui deim que sí, i demà sobre la mateixa qüestió en deim que no.Els encarregats de liderar políticament la viabilitat del Pacte Educatiu, no han de perdre de vista que el pacte educatiu en clau social no recularà. La possibilitat de cedir en un propòsit tant seriós, i en el qual s'hi ha posat altruistament: dedicació, temps, esforç, lucidesa, treball en equip, voluntat i compromís pel consens, és impensable. Per aquí que no esperin que es produeixi l'enfonsament del vaixell.

Com s'explica menysprear el treball fet a les diferents comunitats autònomes amb la participació dels agents socials, entitats, associacions, sectors, plataformes, entre nosaltres Illes per un Pacte, consells escolars autonòmics, molts sindicats (ja es sap que no tots). Com tampoc es pot ignorar el que s'està fent des dels governs i parlaments autonòmics en clau política. A les Illes, la voluntat política favorable al pacte educatiu és ben clara en gestos del govern i l'activitat parlamentària ara centrada a la comissió d'Educació.

D'altra banda, els responsables d'un possible fracàs polític del Pacte Educatiu, i del seu naufragi personal, en l'àmbit estatal, haurien de demanar-se si amb la seva ineficàcia, per dir alguna cosa, no són responsables de les conseqüències, de tot tipus, que comporta no arribar a aquesta meta tan volguda pel conjunt de la societat. Fins i tot la derivació en allò que es podria considerar una possible malversació dels fons públics. La inestabilitat en el sistema educatiu, els canvis permanents i els permanents canvis, ben segur que contribueixen a generar despeses i més despeses que no serveixen més que per generar frustració. De frustracions ja n'estam prou servits, i de penúries també. No estam per malmetre ni un cèntim.

* Expresident d´Escola Catòlica Illes Balears i director del col·legi dels Sagrats Cors de Sòller