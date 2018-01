Una presa de pèl als ajuntaments

Començam el 2018 i ho fem encara amb el gust agredolç de l´any passat després d´haver vist com el Consell de Mallorca, amb la col·laboració de la Federació d´Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), clavava una ganivetada a l´esquena dels ajuntaments en relació al present i futur repartiment dels doblers de l´ecotaxa.

Ha estat molt trist comprovar com tant el president de la FELIB com el govern del Consell de Mallorca no només no respecten aquells acords de l´assemblea de batles i batlesses referents al repartiment de l´ecotaxa sinó que, a més, van amb cançons als ajuntaments per, a l´hora de la veritat, llevar-se la careta davant el Govern balear.

Jo me deman de què val prendre acords per "unanimitat" dins l´assemblea de batles en benefici d´una major presència de la FELIB a l´hora de lluitar per un repartiment just i equilibrat dels fons de l´impost sostenible si després, al Ple del Consell, per disciplina política, els membres de l´equip de govern que presideix Miquel Ensenyat canvien el sentit de vot.

També me deman perquè el president de la FELIB reclama dins la pròpia assemblea que es respectin les decisions municipals i després, ell mateix, a la comissió per avaluar els projectes a favor dels ajuntaments, hi vota en contra. Tot plegat ha estat una presa de pèl i una pèrdua de temps i esforços. Sobre tot, després de conèixer que existia un acord entre la FELIB i la consellera d´Hisenda del Govern, Catalina Cladera, per accedir a més fons de cooperació local. Perquè aquest sobtat canvi d´actitut donant l´esquena als ajuntaments quan, d´entrada, eren favorables a un millor repartiment de l´ecotaxa? Què s´amaga realment darrera aquests acords de la FELIB amb el Govern balear?

No hem d´oblidar que, per unanimitat, el passat mes de maig tots els assistents a l´assemblea de batles i batlesses votàrem a favor de modificar les regles de funcionament de la comissió d´impuls de turisme Sostenible, donant més pes als municipis, per tal que les propostes del Govern necessitassin un mínim de consens entre les parts per ser aprovades. També decidírem establir criteris objectius a l´hora de fer efectiu el repartiment d´aquests fons. Criteris que poden ser per zones o per administracions. Acordàrem, també, que tant el Consell com la FELIB defensaríen aquest acord davant el Govern. Què ha passat que no sabem perquè el Pacte i la FELIB hagin reculat i fet miques les il·lusions i esforços dels ajuntaments de Mallorca?

Pareix que estam davant un nou exemple de la política "de rodillo" d´aquestes majories absolutes de conveniència que creuen estar per damunt del bé i del mal i fan i desfan pensant només amb la foto sense importar l´interès general.

* Conseller del Consell i president del PP de Mallorca