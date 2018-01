Open your mind

Recién llegado el año 2018, todavía estamos en Balears con el eterno debate de la temporalidad turística. Es un discurso rancio y anclado en el tiempo. Es obvio, que nuestro principal potencial es el sol y playa en la temporada estival. Es un modelo de negocio que no ha evolucionado en gran medida, tenemos la enorme suerte de contar con una de las islas más hermosas del mundo, ya que si dependiese de los hoteleros mallorquines ya hacía mucho tiempo que se hubiesen arruinado.

Creatividad; 0, es un modelo de negocio explotado como una esponja hasta la última gota que funciona y que funcionará muchos años pero no se ha aportado nada nuevo. Tan solo en Ibiza han prosperado diferentes modelos de negocio relacionados con el "sol y playa" como son los famosos "beach clubs" que tan buenos resultados han obtenido y son el espejo de los de Miami.

También la familia Matutes es la única que ha sabido ver un poco más hacia adelante. "Ushuaia Ibiza Beach Hotel" es uno de los mejores ejemplos de este cambio de concepto. Hotel rancio y explotado desde hace años, han sabido darle un enfoque diferente. Le han cambiado la cara con el concepto "DJ" y a ganar dinero.

Mira que en el tiempo de verano se pueden hacer múltiples variantes para poder ser más competitivo y diferenciarte de todos los mercados emergentes. El concierto de "Elton John" hace años en "Son Moix" en el mes de agosto fue un éxito total y ejemplo que dentro del mundo de ocio, Mallorca es una plaza preferente en Europa y que cualquier excusa es buena para poder pasar un fin de semana. Pero hace falta ideas, creatividad, probar, fracasar, es decir acción. Aspectos que no ven mucho en la isla de la calma.

Por el 2013 escribí un post en mi blog laventanaindiscreta.com en el que narraba como en un viaje a Nueva York disfruté de una hamburguesería cutre, dentro de un hotel de cincos estrellas en pleno Manhattan. Algo imposible de ver aquí.

Pero en definitiva nada es infinito. El mercado al final pone a todas las empresas en su sitio. Renovarse o morir. El cliente turístico ya está harto del buffet mañanero, no quiere que el bus te recoja y te tiré en el hotel como un rebaño alienado para pasar 10 cutres días con el todo incluido. Va buscando experiencias, atención, novedad, sorpresas. Ser diferente por unos días de vacaciones. Aquí hoy por hoy no ofrecemos eso.

El concepto "Fork and Pillow" que empieza a ser maduro en Barcelona y Madrid todavía no ha entrado y no creo que entré. Y es más cuando entré, seguro que la tendencia será otra. No solo son datos. Esta temporada han venido más que la temporada pasada. Hemos batido un récord de pernoctaciones. Pero no aportamos gran cosa. Sol, ensaimada, grandes playas y alguna que otra sobrasada. Innovación; cero patatero.