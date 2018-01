Diverso pero inadecuado

Define la Real Academia la diversidad, por cierto nombre femenino, como aquella cualidad de diverso o variado o como conjunto de cosas diversas; con esa definición no cabe duda que todos los que taconeamos ésta pequeña roca en el espacio y todo ser semoviente, vegetal y hasta mineral, queda acogido por esa cualidad de diverso, de diferente, como dirían nuestro vecinos del norte " vive la differance", y eso sin meternos en el subyugante mundo de los sinónimos, eso sería ya el acabose.

Y es que en los tiempos que corren se echa mano de palabras y "palabros" que son cajón de sastre para razonamiento o justificación destinada a darle un soporte hipotéticamente admisible para edificar cualquier teoría, excusa o perorata, pero el utilizar aquellos significados con el fin de estructurar cualquier espectáculo o salida de pata de banco, es hacer un poco el indio que, admitámoslo, también es una forma de mostrase diverso.



Pongamos las cartas boca arriba; cualquier planteamiento, idea o propósito es admisible en el plano teórico en nuestra sociedad en democracia; su puesta en práctica, solo en los casos en que no se enfrenta a las normas legales; pero entre esos dos hemisferios se halla la norma societaria, para mí de máxima y necesaria vigencia en nuestro tiempo, que es la norma del sentido común. Por eso el considerar que todos, y digo bien todos tienen derecho a ser diversos o diferentes, se acerca peligrosamente a una boutade porque todos por el simple hecho de existir somos diferentes, diversos, ni tan siquiera los gemelos univitelinos son enteramente iguales entre sí; esa diferencia es visible y evidente y parece poco entendible pregonar la necesidad de mostrar esa diversidad pues ella misma se encarga de llevar a cabo su propia publicidad diaria, mostrándose a todos sin reparo alguno.

Ya sé que eso de la diversidad suele utilizarse para otros menesteres de mayor muestreo o postureo social, y a ese gancho se cuelgan los que cuelan en las cabalgatas de los Reyes Magos, repito: en las cabalgatas de los Reyes Magos, de todo tipo de elementos que, como no podría ser de otra manera, tienen todo el derecho del mundo a ser diverso o diferentes e incluso a mostrar en público su diversidad, de nuevo dejando a salvo las normas legales y las menos practicadas reglas de urbanidad, pero esa libertad demostrativa puede dar lugar a otras libertades, como por ejemplo la de pensamiento y la de expresión. Y es que algunas justificaciones de lagunas ocurrencias pueden darnos que pensar, y que en ese ejerció de pensamiento consideremos que algunas de esas expresiones de diversidad, dependiendo del lugar de su práctica, son simplemente inadecuadas.

Nadie niega, nadie debe negar el derecho a la existencia de los que se sienten diversos, más faltaría, pero quien esgrime el arma de esa pretensión para ser aplicada en determinados espacios y tiempos debe, como mínimo, ser coherente con su forma de ver las cosas y aplicar esa misma necesidad de muestreo diverso en todas las demás ocasiones. Me doy cuenta que deseo una casi imposibilidad, puesto que la necesidad de ser coherente con las propias intenciones como idea fuerza se las trae, y es que por estos pagos lo fetén, lo guay es que se respeten las diversidades de uno pero que éste uno se desmemorie de las diversidades de los otros diversos.

Lo más grave de éste asunto de lo "políticamente correcto" en el entremeter en algunas festividades una determinada diversidad es que suele olvidarse a sus principales y si me apuran únicos protagonistas, los niños, pero los niños de cualquier edad, porque como decía Walt Disney, envejecer es obligatorio pero crecer es opcional, y no alcanzo a entender donde está la causa obligada para que una criatura tenga que alcanzar la certidumbre de una determinada y concreta realidad diversa en una cabalgata que debiera ser puramente festiva y no de politiqueo; y me parecería igual de inadecuado el que se incluyera en esos eventos infantiles cualesquiera otra realidad de existente diversidad, como pueden ser naturistas, misóginos, starlets de la prensa del corazón, cultivadores de melones, miembros de Hare Krishna, socios del Atletic o evasores fiscales, todas ellas hallables en nuestro entorno y no por ello incluidas en otras cabalgatas; soy consciente que estas comparaciones levantarán ampollas en el ánimo de algunos y reconozco la exageración que hay en ellas, pero es que a veces, como hicieron los inventores de Tabarnia, se tiene que acudir al absurdo para hacer patente otro absurdo de igual rango.



Me conformaría con que a los que se les ocurren esas ideas de bombero, otra diversidad no representada en aquellas cabalgatas, sobre todo cuando se mete en la meleé a los niños, piensen primero en ellos y luego en sus propias apetencias político-sociales, que reflexionen si por poner en práctica alguna de esas iniciativas pueden poner en riesgo la ilusión de uno solo de esos pequeños, quizá esa previa terapia intelectual podría evitar el cometer agravio innecesarios e indeseables para con un pequeño, que no tiene la culpa de las evidentes injusticias que se siguen cometiendo con algunas formas diversas de vivencias en nuestro entorno, defendible por todos, defensa en la que me incluyo, pero ajena a un desfile de ilusiones, regalos y caramelos.

Decía el creador de El principito que los niños han de tener tolerancia con los adultos; no les demos motivos para que además tengan que perdonar nuestras egoístas querencias de mayores.